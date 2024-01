Guerra Russia-Ucraina

In diretta, guerra in Ucraina: la Corte internazionale di giustizia respinge la maggior parte delle accuse di Kiev contro Mosca per il finanziamento del “terrorismo”

Mercoledì la più alta corte delle Nazioni Unite ha respinto la maggior parte delle accuse di Kiev secondo cui la Russia avrebbe finanziato il “terrorismo” nell’Ucraina orientale, affermando solo che Mosca avrebbe dovuto indagare su determinati atti.

Mosca afferma di aver distrutto venti missili ucraini sul Mar Nero e in Crimea

Mercoledì il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver distrutto venti missili lanciati dall’Ucraina sul Mar Nero e in Crimea, una penisola annessa dove sono caduti “detriti ” .

La difesa aerea “ha distrutto diciassette missili ucraini sulle acque del Mar Nero e altri tre sulla penisola di Crimea “, ha annunciato il ministero su Telegram , precisando che “detriti” erano caduti sul territorio di una “unità militare” vicino alla città di Sebastopoli. .

Finanziamento del “terrorismo”: la Corte internazionale di giustizia respinge la maggior parte delle accuse di Kiev contro Mosca

Kiev ha accusato Mosca di “stato terrorista” e ha affermato che il sostegno russo ai ribelli separatisti è stato un presagio dell’invasione del febbraio 2022.

Questo caso è antecedente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. L’ICJ dirà venerdì se ha giurisdizione per pronunciarsi in procedimenti separati riguardanti quella guerra.

La corte questa volta ha dichiarato che solo i trasferimenti di denaro possono essere considerati sostegno a presunti gruppi terroristici ai sensi della convenzione internazionale sul finanziamento del terrorismo.

Ciò “non include i mezzi utilizzati per commettere atti di terrorismo, comprese armi o campi di addestramento ”, ha stabilito la corte.

“Pertanto, la presunta fornitura di armi a vari gruppi armati che operano in Ucraina… non rientra nell’ambito materiale” della convenzione, ha affermato l’ICJ.

La Corte internazionale di giustizia “respinge tutte le altre argomentazioni avanzate dall’Ucraina “, ha affermato nella sua sentenza.

L’Ucraina chiedeva un risarcimento per gli attacchi attribuiti ai separatisti, compreso l’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel luglio 2014 sull’Ucraina che uccise 298 persone.

Il Cremlino annuncia la visita di Vladimir Putin in Turchia

Il Cremlino ha annunciato che la visita di Vladimir Putin in Turchia sarebbe stata preparata per febbraio. “Posso dire che la questione ucraina sarà probabilmente uno dei principali argomenti dei negoziati “, ha detto alla stampa Yuri Ushakov,