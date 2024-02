Milano:accoltellato a scuola un quindicenne

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato oggi in una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.20 al centro di formazione professionale di Afol Metropolitana di via Giglia. Lo fa sapere il 118, che ha trasportato la vittima in codice rosso con una ferita da taglio a una gamba all’ospedale Humanitas di Rozzano. Il ragazzo – a quanto si apprende – è stato colpito con una sola coltellata. Resterà in osservazione fino a domani mattina: il codice dell’emergenza è stato trasformato in arancione e il 15enne non è considerato dai medici in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione è stato immediatamente soccorso da un’insegnante del centro di formazione professionale e dagli agenti della Polizia locale, intervenuti subito, dal momento che il loro comando si trova nello stesso edificio dell’istituto. I testimoni riferiscono che a terra c’era molto sangue e che il ragazzo era molto pallido all’arrivo dell’ambulanza.