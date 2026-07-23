Fiera di Vinci, ritornano le manifestazioni medievali nel borgo

Cinque giorni di rappresentazioni in costume, con la tradizionale festa a tema.

L’edizione 2026 della Fiera di Vinci è stata presentata stamattina, giovedì 23 luglio 2026, nella sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, sede della Città Metropolitana di Firenze.

Un’edizione che ricalca la rinnovata tradizione dell’anno prima e che ripropone il connubio tra la Vinci medievale e quella contemporanea.

Le dichiarazioni

Daniele Vanni, sindaco di Vinci: “La Fiera di Vinci conferma il percorso di rinnovamento avviato lo scorso anno, valorizzando una tradizione che rappresenta una parte importante dell’identità della nostra comunità. Per cinque giorni il paese si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove storia, cultura, spettacolo e socialità convivono e coinvolgono cittadini e visitatori di tutte le età. Il ritorno delle manifestazioni medievali nel borgo, insieme agli eventi dedicati alla musica, allo sport e alle eccellenze del territorio, rende la Fiera un appuntamento capace di unire passato e presente. Voglio ringraziare tutte le associazioni, i volontari e gli sponsor che, con passione e impegno, rendono possibile questa manifestazione e contribuiscono a far conoscere Vinci come un luogo vivo, accogliente e ricco di tradizioni”.

Claudia Sereni, consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura: “Come Città Metropolitana crediamo che la valorizzazione della cultura diffusa rappresenti un elemento essenziale per promuovere la storia, le tradizioni e le eccellenze del nostro territorio.

La Fiera di Vinci si conferma un appuntamento capace di coniugare identità, partecipazione e innovazione, rafforzando il legame della comunità con le proprie radici e offrendo al tempo stesso un’importante occasione di promozione del borgo.

Si tratta di un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori, invitandoli a scoprire il patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico di Vinci. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e a tutte le associazioni e ai volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questa manifestazione”.

Daniela Fioravanti, vicesindaca di Vinci con delega agli eventi e alle manifestazioni: “Siamo pronti a vivere cinque giorni di festa con la Fiera di Vinci, una festa che ha origini antichissime e che anche quest’anno torna con tante iniziative, che spaziano dalla tradizione alle nuove proposte.

Il progetto di rivitalizzazione della Fiera è nato lo scorso anno e prosegue grazie all’impegno, al lavoro e alla creatività di tutte le associazioni che hanno lavorato tutto l’anno per offrire, anche per quest’edizione, un cartellone pieno di manifestazioni e iniziative”.

Clarissa Pasquali, consigliera comunale delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari: “La Fiera di Vinci rappresenta una delle tradizioni più radicate della nostra comunità. Le sue origini risalgono al 1832 e la sua importanza è testimoniata anche dall’opera del macchiaiolo Telemaco Signorini, che negli anni Settanta dell’Ottocento ne colse l’atmosfera durante una visita a Vinci.

Nel corso degli anni questa manifestazione si è intrecciata con il Volo di Cecco Santi, dando vita a un appuntamento che oggi rappresenta una sintesi della nostra storia e della nostra identità, come ricostruito dalla ricerca di TRADEV – Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa.

Il lavoro portato avanti in questi anni è stato quello di recuperare e valorizzare questa eredità, ripensandola in una forma capace di parlare anche al presente. Restituire centralità alla Fiera e al Volo di Cecco Santi significa rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare un patrimonio condiviso che unisce storia, tradizioni e partecipazione.”

Come nel 2025, il capoluogo sarà diviso idealmente in due, con Vinci Alto trasformato in un borgo medievale e Vinci Basso, nella zona di Piazza della Libertà, che ospiterà eventi di taglio decisamente più moderno. Il tutto da sabato 25 a mercoledì 29 luglio 2026.

Vinci Alto, borgo medievale (Via Roma, Piazza Masi, Piazza dei Conti Guidi)

Via Roma ospiterà l’evento inaugurale della Fiera, sabato 25 luglio alle 19, poi, dalle 21, Le prigioni di Cecco, dove i visitatori verranno coinvolti nel tentativo di liberare Cecco Santi, il protagonista della rassegna.

Domenica 26 alle 18, il concerto itinerante per arpa e voce, a cura di VocedAnima, mentre alle 21 si replica con Le prigioni di Cecco, di nuovo a cura di ArteIngegno.

Lunedì 27 la classica sfida di calcio storico tra le fazioni vinciane: i Gialli della parte alta e i Rossi della parte bassa cominceranno a sfilare dalle 21 e si scontreranno a partire dalle 22 nel giardino di Villa Martelli per la conquista del Coppo.

Martedì 28 Giuls Paoli racconterà alla maniera di un giullare la storia di Cecco Santi.

Mercoledì 29 il clou della Fiera: il tradizionale volo di Cecco Santi, con il corteo storico, la caccia al traditore e il volo dalla torre del castello dei Conti Guidi.

Inoltre, per tutta la durata della Fiera, a Vinci Alto ci saranno mercatini artigianali e un’area dedicata a giochi medievali e tiro con l’arco, curata dal Gruppo Arcieri di Certaldo.

Vinci Basso (Piazza della Libertà e Via Giovanni XXIII)

Musica sul palco di Piazza della Libertà sabato 25 e rock dal vivo domenica 26 con Note del Borgo; domenica 26 è anche il giorno del Trofeo Vescovi, gara ciclistica che parte alle 9 da piazza della Libertà con arrivo nella frazione della Stella; lunedì 27 è Fiera dello sport, di nuovo in Piazza della Libertà, con le associazioni sportive vinciane pronte a dare dimostrazione delle proprie abilità.

Martedì 28, spazio alle aziende agricole vinciane con le degustazioni enogastronomiche di Leonardesca: sapori da Vinci.

Ogni sera, Piazza della Libertà offre anche banchi ristoro e aree attrezzate per i più piccoli.

La Fiera di Vinci è organizzata dal Comune di Vinci, in collaborazione con l’associazione Volo di Cecco Santi, il Centro Commerciale Naturale Vincincentro, l’associazione Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano, la Pro Loco di Vinci.