CIANI (DEMOS): SUL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE METTIAMO AL CENTRO LA PERSONA

Roma, 7 febbraio 2024 – “Con la deliberazione approvata ieri all’unanimità in Assemblea Capitolina, Roma fa un passo avanti più che significativo in merito alla gestione delle dipendenze – afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani. – Il percorso, iniziato con la chiusura dell’Agenzia capitolina delle tossicodipendenze (di cui saranno internalizzate le funzioni, il personale e la struttura in una Unità operativa inserita nel dipartimento Politiche sociali), prosegue con un cambio di visione significativo. Ringrazio l’assessora Barbara Funari, la presidente della commissione Politiche sociali, Nella Converti e tutti i colleghi che hanno collaborato al lungo lavoro di preparazione di questa delibera, insieme ai Municipi, alle Asl, agli enti del terzo settore e alle associazioni.

Da oggi la Capitale potrà contare sul primo Piano di servizi per le dipendenze, basato su quattro pilastri: prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale. Un piano che mette al centro la persona, con le sue difficoltà e i suoi bisogni e che prende in carico chi vive questa forma di fragilità integrando i servizi sociali ed educativi con quelli sanitari.

Un progetto di ripartenza esistenziale per chi è caduto nel tranello delle dipendenze, non solo legate alla droga ma anche ad alcol, gioco d’azzardo e dipendenze più “subdole” e non affrontate finora; un percorso che coinvolgerà in modo sinergico tutti gli attori (dipartimento delle Politiche Sociali, con un tavolo permanente, Municipi, Asl, associazioni ecc.) per porre al centro la persona e aiutarla a ricostruire la propria vita” conclude Ciani.