Sabato open day LUMSA a Palermo

Sabato 17 febbraio 2024, dalle ore 9.30 in via Filippo Parlatore 65 a Palermo, si svolgerà l’Open Day 2024-2025 della LUMSA dedicato a tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico. Sarà un appuntamento di orientamento dedicato agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore, ma anche ai laureati e laureandi triennali che vogliono conoscere l’Università LUMSA, la nuova offerta formativa 2024-2025, le modalità di selezione e ammissione sia ai corsi triennali che a quelli magistrali, le opportunità e i servizi che l’Ateneo mette a disposizione. Nel pomeriggio, si svolgeranno anche i Test di Ammissione e il Test di posizionamento di lingua inglese per l’accesso ad alcuni corsi di laurea triennale e a ciclo unico. L’ingresso sarà consentito, previa registrazione online (sulle pagine di Eventbride) e fino ad esaurimento posti. L’appuntamento interesserà i seguenti corsi di laurea:

Comunicazione digitale e marketing (L-20)

Economia e commercio (L-33)

Scienze del servizio sociale e del non profit (L-39)

Giurisprudenza (LMG-01)

Scienze della formazione primaria (LM-85bis)

Economia e management (LM-77)

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (LM-87)

I test di ammissione

Per poter sostenere il Test di Ammissione è necessario effettuare la registrazione online entro il 14 febbraio 2024. Il Test di Ammissione si svolge online – ad eccezione del corso di laurea in Scienze del servizio sociale e del non profit (sede convenzionata di Santa Silvia) – e non è richiesto l’utilizzo di webcam e/o di microfono ma solo di una buona connessione. Il giorno prima della prova, all’indirizzo email fornito in fase di registrazione anagrafica, saranno inviate le password e il link cui accedere.

Il 17 febbraio, alle ore 14.30, sarà possibile sostenere il Test di Ammissione per i corsi di laurea in:

Comunicazione digitale e marketing (L-20)

Economia e commercio (L-33)

Scienze del servizio sociale e del non profit (L-39) – Test in presenza

Giurisprudenza (LMG-01)

Per info: Antonio Giordano

328.4253398

https://lumsa.it/it/sostieni-la-lumsa/5-per-mille

