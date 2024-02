Scuola Anief, Pacifico: “troppi pregiudizi verso docenti sempre meno autorevoli”

ISTRUZIONE – Due genitori su tre giustificano i figli che vanno MALE a scuola, Pacifico (Anief): non c’è sinergia, troppi pregiudizi verso docenti sempre meno autorevoli

I genitori tendono sempre più a giustificare gli errori dei propri figli, anche a “perdonarli” quando ricevono un voto basso a scuola: solo uno su tre riceve una punizione per un’insufficienza, ha di recente fatto emergere una ricerca Skuola.net. A questo proposito, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che sia venuta meno “la considerazione verso gli insegnanti”.

“Negli ultimi anni – dichiara il presidente del giovane sindacato ad Orizzonte Scuola – c’è stata un’inversione del patto educativo. Fino a 20 anni fa, quando un alunno prendeva un voto basso, c’era massima attenzione da parte dei genitori. Oggi, purtroppo, sembrerebbe esserci un pregiudizio nei confronti del personale che cerca di migliorare gli apprendimenti degli studenti”. Secondo Pacifico, la scuola resta comunque una delle istituzioni su cui ripongono più fiducia gli italiani. “Il dato evidenziato da Skuola.net ci porta a un grande imbarazzo: non si riesce a lavorare in sinergia con i genitori. Quando un insegnante dà un voto sotto la sufficienza, si presume lo faccia nel rispetto delle valutazioni oggettive che ha fatto durante l’anno e che abbia la solidarietà dei genitori. In passato bastava la parola di un insegnante a richiamare l’attenzione dei genitori. Ora sembra che la parola dell’insegnante non venga presa in debita considerazione almeno da due famiglie su tre”.

Il leader dell’Anief ricorda che viviamo “in una società sempre più globale. Questo non significa che il ruolo degli insegnanti debba essere sottovalutato, anzi, deve essere più valorizzato. Oggi si vive tutto sui social”. Il ministro “Valditara ha deciso di vietare l’uso dei cellulari in classe per utilizzi diversi da quelli della didattica. Questo è un segnale. Il telefonino può minare la crescita dei nostri alunni. Bisogna certamente ricominciare a valorizzare il lavoro del docente. Penso alla loro considerazione pubblica, allo stipendio che è il più basso della Pubblica amministrazione, nonostante un insegnante debba pagare 3000 euro per fare il corso, dopo di che deve fare cinque concorsi. Così la credibilità scende. Occorre riconoscere il lavoro dell’insegnante e poi ripristinare un patto educativo che si è perso in una società complessa. Prima i punti di riferimento erano la casa e la scuola, oggi sono la casa, la scuola e i social”.

A proposito della crescita delle aggressioni nei confronti dei docenti da parte dei genitori, Pacifico sostiene che oggi “c’è un rapporto di sfiducia tra famiglie e chi interpreta, per nome dello Stato, l’educazione dei propri figli. Per questo è fondamentale mettere in campo degli strumenti che possano valorizzare il lavoro dell’insegnante. I continui attacchi verso i docenti anche dall’opinione pubblica non aiutano. Si mina l’autorevolezza degli insegnanti”. Il presidente dell’Anief, infine, si esprime sul ritorno dei giudizi sintetici alla scuola primaria: “Sono tentativi da parte dello Stato di far capire che la scuola ha un valore e un’autorevolezza. Quello che conta è la sostanza. Che sia un giudizio sintetico o analitico non cambia. Bisogna semmai far capire al bambino fin da piccolo l’importanza dell’apprendimento e della crescita con l’insegnante”, conclude Pacifico.

