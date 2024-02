Boldrini:”Piantedosi avrebbe solo dovuto scusarsi per i fatti di Pisa”

Piantedosi avrebbe solo dovuto scusarsi per i fatti di Pisa. Quelle immagini, di ragazze e ragazzi delle superiori, spesso minorenni, disarmati e con le mani alzate, presi a manganellate e immobilizzati a terra mentre facevano una manifestazione pacifica contro la guerra, hanno indignato non solo le opposizioni, ma l’opinione pubblica, il corpo docenti, lo stesso sindacato di polizia Siulp.

Invece no. Ha rivendicato la “carica di alleggerimento”. Ha attaccato i ragazzi e le ragazze accusando noi di strumentalizzare le forze dell’ordine e di fare processi sommari. Un’accusa ridicola che dovrebbe rivolgere ai suoi colleghi di governo, come Salvini che non perde occasione di tentare di appropriarsi proprio delle forze dell’ordine.

La difesa a priori è un grave errore perché in democrazia l’impunità non esiste per nessuno: non esiste per chi aggredisce la polizia com’è successo ieri a Torino, e non esiste per chi abusa della divisa che indossa offendendo la dignità delle istituzioni tutte. Per questo chiediamo che gli agenti possano essere identificati con codici sui caschi e sulle divise.

La partecipazione dei giovani alla vita politica, anche con le manifestazioni di piazza come con le autogestioni nelle scuole, è un fatto importante, da sostenere, non da punire. Nel rispetto dei diritti costituzionali e perché non venga meno la fiducia nelle istituzioni, perché non si consumi “un fallimento dello Stato”, come ha detto il presidente Mattarella.