Notte di solidarietà per il censimento dei senza dimora

NOTTE DELLA SOLIDARIETÀ 2, FUNARI: PER IL CENSIMENTO DEI SENZA DIMORA

VOGLIAMO COINVOLGERE TANTI CITTADINI VOLONTARI

Roma, 11 marzo 2024 – Sabato 20 aprile, dalle 19 alle 24, torna la “Notte della Solidarietà” che chiama a raccolta cittadini volontari per il censimento dei senza dimora nel territorio del Comune di Roma.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in collaborazione con l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, fa seguito alla prima indagine pilota che si è tenuta il 31 marzo del 2023. In quella notte, nel Rione Esquilino e nell’area intorno Piazza dei 500, sono stati censiti 168 senza dimora di cui 133 che dormivano in spazi pubblici e 35 presenti nella Tensostruttura allestita nell’ex hub vaccinale di Termini. Molte grandi città europee si sono già dotate di strumenti per la rivelazione e lo studio della popolazione senza tetto, utilizzando l’approccio “Street Count e Point in Time” che presuppone il conteggio “strada per strada” in un giorno specifico. Hanno partecipato all’indagine 200 volontari di diverse associazioni, insieme a studenti dell’università di Tor Vergata.

“In questa seconda fase operativa – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla salute Barbara Funari – vogliamo coinvolgere il maggior numero di cittadini volontari per fare crescere una rete di protezione per le persone più fragili ed emarginate. Per programmare interventi efficaci, è necessario avviare un percorso di rivelazione puntuale ed arrivare ad un dato realistico del numero delle persone che dormono in strada a Roma. Con la notte della solidarietà puntiamo a sperimentare una metodologia scientifica, conoscere la realtà e le storie di tanti senza dimora e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini volontari che si possono iscrivere nella piattaforma dedicata”.

Per partecipare alla Notte della Solidarietà si può visitare il sito www.nottedellasolidarieta.it

I dati degli iscritti alla mailing list vengono trattati in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati.

Se non desidera più ricevere le nostre comunicazioni, può annullare la sua iscrizione scrivendo a segreteriaufficiostampa@comune.roma.it