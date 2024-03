Roma: inaugurato il parcheggio di scambio di Conca D’Oro

INAUGURATO PARCHEGGIO STAZIONE METRO B1 CONCA D’ORO

Gualtieri: “Migliaia di posti auto in più, a partire dai parcheggi di scambio”

Patanè: “Tassello importante intermodalità spostamenti”

Roma, 11 marzo 2024 – Questa mattina il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al Presidente del III Municipio, Paolo Marchionne, hanno inaugurato il parcheggio di scambio di Conca D’Oro, in corrispondenza dell’omonima stazione della Linea B1.

Il parcheggio è realizzato in struttura multipiano su due livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 198 posti auto, di cui 5 riservati alle persone diversamente abili. Sono presenti anche 14 stalli per ciclomotori. L’accesso carrabile al parcheggio è previsto da Via Martana, con corsia di canalizzazione da Via Val di Cogne, mentre l’uscita carrabile è realizzata su Viale Tirreno. Il parcheggio è dotato di un impianto fotovoltaico, in fase di attivazione, per circa 30 KW, che contribuirà alla riduzione dei costi energetici.

La realizzazione del parcheggio è stata affidata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e a Roma Servizi per la Mobilità, mentre la gestione del servizio ad Atac nell’ambito del Contratto di Servizio con l’amministrazione capitolina.

Il piano tariffario previsto da Roma Capitale è il seguente: 1,50 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive; 2,50 euro fino a 16 ore di sosta consecutive. Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio.

“In pochi anni garantiremo migliaia di posti auto in più a Roma – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – a partire dal ruolo sempre più centrale che avranno i parcheggi di scambio. Oggi inauguriamo quello per la fermata della Metro a Conca D’Oro, dotato di pannelli fotovoltaici e di posti per biciclette e ciclomotori, il mese scorso è toccato al settore B del parcheggio di scambio di via de Sappè, in corrispondenza della stazione della Metro B Laurentina e, a breve, riapriremo dopo anni di attesa quello di piazza Annibaliano e, successivamente, il Parking Cornelia per il quale abbiamo appena sottoscritto il contratto di affidamento. Vogliamo allentare la morsa delle auto in città – ha concluso il primo cittadino – ma, per farlo, dobbiamo garantire ai cittadini soluzioni alternative come i parcheggi di scambio che sono, in questo senso, strategici”.

“Con l’apertura del parcheggio di scambio di Conca D’Oro – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – consegniamo ai cittadini romani e ai pendolari oltre 200 stalli di sosta che saranno molto importanti per agevolare l’accesso al trasporto pubblico e favorire l’intermodalità degli spostamenti. Il parking di Conca D’Oro si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione volto alla valorizzazione e al recupero delle aree di sosta, un settore fondamentale per tutto il sistema della mobilità cittadina”.