Alluvione. Dalla Regione contributi per quasi 100 milioni di euro a più di 20mila famiglie alluvionate e, grazie alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, altri 47 milioni di euro per auto e motocicli danneggiati, per le persone fragili e per cittadini e imprese, per la realizzazione di sistemi di protezione. A fare il punto, nella terza puntata di “La Regione risponde”, l’assessore Calvano: “Le persone devono riavere ciò che l’alluvione ha portato loro via. Occorre però che il Governo mantenga la promessa fatta, ovvero riconoscere ristori pari al 100% dei danni subiti”

L’assessore regionale al Bilancio è il protagonista della terza puntata del format di video-interviste alla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini per rispondere ad alcune delle questioni più evidenziate dagli utenti sui profili social istituzionali. Il video è già disponibile online sulle pagine Facebook e Instagram della Regione Emilia-Romagna

Bologna – Prosegue l’impegno della Regione Emilia-Romagna per sostenere le famiglie e le imprese danneggiate dall’alluvione del maggio 2023.

Ammontano a quasi 100 milioni di euro i contributi stanziati dall’Amministrazione regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, per l’immediato sostegno di più di 20mila famiglie alluvionate, per assisterle nell’acquisto di beni come mobili ed elettrodomestici, o del materiale scolastico dei figli, distrutto dal fango. A queste risorse si aggiungono i proventi della raccolta fondi attivata dalla Regione lo scorso maggio, “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, che l’Amministrazione si è impegnata sin da subito a stanziare in tempi rapidi: 27 milioni di euro per fornire un ristoro a coloro che hanno subito il danneggiamento del proprio veicolo, per sostituirlo o ripararlo, 5 milioni destinati ai Comuni per il sostegno ai più fragili, e ulteriori 15 milioni di euro per imprese (5 milioni) e famiglie (10 milioni), per la realizzazione di sistemi di protezione come paratie e barriere.

A fare il punto è l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, protagonista della terza puntata del nuovo format “La Regione risponde”: una serie di video-interviste alla Giunta Bonaccini su alcune delle questioni più evidenziate, sui profili social della Regione, dagli utenti online. La puntata è già disponibile sulle pagine Facebook e Instagram della Regione (Guarda il video su Facebook e su Instagram).

“Le persone devono riuscire a riavere quello che purtroppo l’alluvione ha portato loro via- afferma l’assessore Calvano- è un dovere, da parte delle istituzioni, dare una risposta positiva a questa necessità. Per quanto riguarda ciò che la Regione può fare, e ciò che il presidente Bonaccini ha immediatamente fatto, in accordo con il dipartimento di Protezione civile, è stato avviare l’erogazione del contributo di immediato sostegno a oltre 20mila famiglie, proprio per andare incontro alle prime esigenze post alluvionali. Inoltre, ci siamo anche impegnati ad erogare in tempi rapidi i fondi che abbiamo ricevuto, in solidarietà, da parte di tanti cittadini. A questo, però- sottolinea l’assessore- deve aggiungersi, anche e soprattutto, ciò che il Governo e il Commissario devono fare. È stato promesso, a cittadini, famiglie e imprese, un ristoro pari al 100% dei danni subiti, e su questo noi continueremo a insistere”.

La Regione risponde

Una serie di video-interviste agli assessori regionali per rispondere ad alcune delle questioni di maggiore attualità per l’Emilia-Romagna, evidenziate dagli utenti social sui profili Facebook e Instagram della Regione. In altre parole, “La Regione risponde”, il nuovo format realizzato dall’Agenzia di informazione ecomunicazione della Giunta, in collaborazione con LepidaTv. Tutte le puntate sono disponibili onlinei sulle pagine Facebook e Instagram della Regione Emilia-Romagna.

Annalisa Dall’Oca