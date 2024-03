Quest’anno in Sicilia ci sarà bisogno di 260mila unità di personale.

Sicindustria ricerca urgentemente ingegneri e tecnici per il settore

delle rinnovabili.

Curricula da inviare a palermo@unimpiego.it

Sicindustria e consulenti del lavoro hanno deciso di creare una banca

dati

per fare incontrare domanda e offerta di impiego.

L’assessora Albano: “Apriamo sportelli dei Centri per l’impiego nei

piccoli Comuni”

Palermo, 18 marzo 2024 – “Nel mercato del lavoro oggi le parti in

Sicilia si sono invertite: i giovani offrono lavoro e le imprese cercano

lavoratori. Ma la realtà è ben lontana dal soddisfare queste esigenze:

le imprese, soprattutto nel campo della transizione ecologica e

digitale, hanno un disperato bisogno di tecnici, ma non ne trovano. E

Unioncamere stima che quest’anno le imprese in Sicilia avranno bisogno

di assumere circa 260mila unità di personale. Per questo come

Sicindustria abbiamo un portale, Unimpiego, che favorisce l’incontro fra

domanda e offerta di lavoro e anche indicazioni al mondo della

formazione per rendere la preparazione dei giovani aderente alle nostre

esigenze. E ora con i consulenti del lavoro abbiamo deciso di creare una

banca dati che favorisca l’incontro fra domanda e offerta di lavoro”.

Lo ha annunciato Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria, intervenendo

oggi a Palermo al convegno della Fondazione nazionale consulenti del

lavoro. Rizzolo ha aggiunto: “Per il settore delle energie rinnovabili,

le nostre imprese ricercano urgentemente tecnici diplomati dagli

istituti tecnici professionali e dagli Its, e, soprattutto, ingegneri:

non tanto ingegneri civili, quanto elettrici, elettromeccanici e

industriali, e persino ingegneri aerospaziali che intervengono nella

gestione e manutenzione degli aerogeneratori delle pale eoliche. I

curricula vanno inviati all’indirizzo e-mail palermo@unimpiego.it ”.

Il presidente di Sicindustria, però, ha avvertito: “Quello della banca

dati è solo un primo passo, perché è un fatto reale che i giovani che si

presentano nelle imprese o non hanno una preparazione adeguata, o non

hanno esperienza, e con organici all’osso e tante commesse da

realizzare, le aziende non hanno il tempo di formarli sul posto di

lavoro. Questo accade – ha spiegato Rizzolo – perché la filiera non

funziona: i programmi didattici sono obsoleti, non sono previsti periodi

di esperienza sul campo e, peggio ancora, le famiglie hanno ancora la

convinzione che i loro figli debbano seguire il percorso degli studi

classici, col risultato che poi i ragazzi o non trovano lavoro o sono

costretti ad andare fuori Isola. Occorre che le famiglie abbandonino

questa idea sbagliata, che comprendano che le professioni tecniche oggi

assicurano ottime possibilità di sbocco lavorativo, e che il mondo

dell’istruzione e formazione si orienti verso le esigenze urgenti del

tessuto produttivo”.

L’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha spiegato che

“l’istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro ci ha consentito

di ottenere indicazioni utili a migliorare le nostre politiche attive

del lavoro per rendere più efficaci le azioni formative e rafforzare le

misure per l’inserimento nel mercato del lavoro. Abbiamo già avviato una

prima azione: l’apertura di sportelli dei Centri per l’impiego presso i

piccoli Comuni, soprattutto quelli montani e lontani dai grandi centri

urbani, che apriranno una volta a settimana con l’obiettivo di offrire i

servizi per l’impiego anche ai giovani di questi territori. Ciò risponde

ad una precisa richiesta che ci è arrivata dai sindaci”.

“La Fondazione nazionale consulenti per il lavoro – ha aggiunto il

presidente Vincenzo Silvestri – è attiva in Sicilia per aiutare le

istituzioni, le imprese, e in particolare Sicindustria con l’accordo

odierno – nell’opera di selezione delle figure professionali ricercate.

E’ una sinergia che sta producendo i primi risultati e che consente alla

Sicilia di voltare pagina nella gestione del mercato del lavoro”.

Concreta l’esperienza portata avanti dai consulenti del lavoro di

Palermo: “Con il Comune di Palermo – ha riferito il presidente Antonino

Alessi – stiamo realizzando un progetto di recupero degli antichi

mestieri della metalmeccanica di precisione, come tornieri, orafi e

orologiai, perché è forte la richiesta di queste figure professionali

ormai introvabili. L’obiettivo è quello di offrire voucher e rimettere

in campo gli anziani che custodiscono la conoscenza di questi mestieri,

perché possano formare le nuove leve. La sfida è quella di riuscire a

parlare ai giovani usando il loro linguaggio, sia per offrire loro gli

sbocchi che desiderano, sia per convincerli del fatto che anche questi

mestieri possono garantire un futuro”.

Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia, è tornato

a chiedere che il governo regionale convochi le parti sociali per un

confronto sulla programmazione dei fondi del “Pnrr” e delle Politiche di

coesione: “Abbiamo le analisi – ha detto Cappuccio – e siamo in grado di

dire cosa chiedono i giovani e le imprese. Bisogna affrontare

l’emergenza lavoro mettendo insieme tutte le risorse e programmandole e

usandole con condivisione e responsabilità in base a ciò che serve, come

il digitale e il green, dicendo ai giovani dove possono collocarsi

invece di andare via”.

Luisella Lionti, segretario generale della Uil Sicilia, ha sottolineato

che “la formazione è fondamentale per preparare i giovani al mondo del

lavoro, per recuperare chi lascia la scuola o non va all’università, per

il reinserimento delle figure professionali nei settori che cambiano.

L’iniziativa di oggi dei consulenti del lavoro è un primo momento di

ascolto e confronto. Il problema dell’inverno demografico in Sicilia va

affrontato aiutando le famiglie e i giovani che vogliono un lavoro

qualificato in base a ciò che hanno studiato, sì con la flessibilità che

chiedono le imprese, ma anche con contratti continuativi e con

retribuzioni dignitose”.

Il presidente nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, ha

concluso: “Esiste un disallineamento tra offerta formativa e mercato del

lavoro, che produce l’inoccupabilità di oltre il 40% dei laureati. Da un

lato bisogna intervenire sull’offerta formativa universitaria perché

oggi si sa che ci sono alcune facoltà che non assicurano uno sbocco

lavorativo, senza trascurare gli istituti tecnici per cogliere l’enorme

occasione delle transizioni; dall’altro lato occorre che i giovani si

impegnino attivamente nel continuo adeguamento delle proprie competenze

e nella ricerca di un lavoro, così come prevede l’articolo 4 della

Costituzione, senza cedere alla tentazione del vivere con i sussidi

pubblici”.