Incendi, Gualtieri ringrazia la protezione civile

INCENDI, GUALTIERI RINGRAZIA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE INCONTRO CON ASSOCIAZIONI LA MATTINA DI FERRAGOSTO

Roma, 13 agosto 2024 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato in queste ore una lettera a tutte le volontarie e i volontari della Protezione civile di Roma a testimonianza del profondo ringraziamento del Campidoglio per l’incessante lavoro profuso al fianco dei Vigili del Fuoco nella lotta alla piaga degli incendi che hanno finora segnato la capitale in questa caldissima estate. Gualtieri, che in questi giorni è stato costantemente in contatto con il Direttore del Dipartimento Giuseppe Napolitano, incontrerà le associazioni di volontari la mattina di Ferragosto alle 8.30 presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia.

Nella lettera, il sindaco scrive che la data del Ferragosto “segna esattamente la metà della campagna anti-incendi 2024 e voglio per questo rivolgere a tutti voi un messaggio di gratitudine e incoraggiamento. È stata finora una battaglia difficilissima e impegnativa, che ha messo a dura prova la nostra città e ha richiesto il massimo coinvolgimento dell’intero sistema della Protezione Civile. Senza il coraggio, la generosità, l’abnegazione e la professionalità delle volontarie e dei volontari, le conseguenze dei tanti incendi che hanno colpito Roma sarebbero stati certamente ancora più devastanti. Quest’anno, infatti, il fenomeno degli incendi è stato più intenso e pericoloso rispetto allo scorso anno e, probabilmente, anche rispetto a un anno drammatico come il 2022. Ci tenevo – continua il Sindaco nella lettera – a esprimervi la mia sincera gratitudine per l’immenso sforzo che avete prodotto e per tutto quello che farete ancora nelle prossime settimane, nella speranza che il peggio sia passato. Il vostro spirito di sacrificio e la vostra competenza nella gestione delle emergenze, insieme alla capacità di coordinarvi con il sistema Protezione Civile di Roma Capitale e coadiuvare i Vigili del Fuoco sono decisivi per affrontare l’emergenza e ridurre i rischi e i danni prodotti dagli incendi. È per me, per Roma Capitale e soprattutto per i cittadini – conclude Gualtieri nel suo messaggio – motivo di grande conforto sapere che voi ci siete e ci sarete sempre, in caso di pericolo. Per salutarvi e ringraziarvi di persona, sarà un piacere incontrarvi il giorno di Ferragosto alle 8.30 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia”.