Al via l’VIII edizione di Firenze Comics, il festival dedicato al mondo del fantasy, manga e anime, action movies e gamers

Sabato 7 e domenica 8 settembre nel Parco di Villa Montalvo, dalle 10 alle 21

Numerosissimi gli ospiti che animeranno la due giorni più attesa dagli amanti della cultura pop

Tra loro i più attesi sono Heather Parisi e Alessandro Quarta – mitico doppiatore di “Berlino” ne “La casa di carta”, Erwin Smith in “Attack on Titan”, Topolino, Tony Dinozzo in NCIS -, Elisa Rosselli (cantante di tutte le canzoni delle WINX), il disegnatore di Diabolik Riccardo Nunziati, Giorgio Espen – creatore della mascotte di Firenze Comics e disegnatore ufficiale di Gardaland -, Franco Tempesta paleoartista collaboratore con editori internazionali tra i più importanti al mondo come National Geografic, Mattia Cardaioli, creatore del format “Cartonacci”, Igor Chimisso, disegnatore e scrittore di Star Wars, la nota fumettista e illustratrice Ester Cardella, Ivan Passamani – creatore di Dayla Dunn – e il disegnatore Marvel Marco Russo.

“Ho studiato danza classica sin da quando avevo due anni – commenta Heather Parisi-. Mi è servita tantissimo come disciplina e tecnica. Ma il mio cuore ha sempre battuto per l’arte pop. L’arte pop è sempre stata uno sguardo sul mondo. L’arte pop è estroversa e non tiene niente per sé. La pop art è un modo di amare le cose con gioia e senza secondi fini.

E in questo mi ci riconosco. Se aggiungo che alla Toscana, specialmente a Siena, Montecatini e Pistoia, sono legati tra i miei più bei ricordi della mia esperienza italiana, allora partecipare al Firenze Comics 2024 è per me un dream coming true”.

Oltre 100 gli stand allestiti in 90 mila mq di fiera all’aperto, in una location che ben si presta ad ospitare contesti onirici come il Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Nella due giorni del Firenze Comics ci aspettano Cosplay Contest, Raduni, Parate, Grandi ospiti, Stand di settore, Case Editrici, Artisti, Scrittori, Illustratori, Fumettisti, WhorkShop per imparare a disegnare, Tornei di Videogames, Spettacoli no stop, Dibattiti, Conferenze, Proiezioni, Concerti, Presentazioni di nuove pubblicazioni, Area gaming, Cucina giapponese e molto altro ancora.

“Incontrarsi, oggi, ha un enorme valore – sono le parole di Alessandro Quarta, mentre immagina gli ormai prossimi momenti di condivisione con i suoi fan al Firenze Comics -; io mi emoziono sempre quando, in queste occasioni, vedo giovani e meno giovani che con passione, fatica e tanto amore, creano e ricreano i loro personaggi preferiti e ne prendono le sembianze. Avere luoghi che celebrano le passioni è una cosa fantastica.”

Tra gli appuntamenti più attesi, infatti, c’è proprio il Cosplay Contest, organizzato da Deborah di Meo e presentato da Lucrezia Crisci e Letizia Cosplay, in programma domenica 8 settembre alle 15. Aperto a costumi attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, videogiochi, letteratura, anime, manga, ecc. (anche creazioni proprie non appartenenti ad opere esistenti).

A comporre la giuria saranno: Gianluca Falletta, Daniel Xeno Piermarini, Marco Michelotti, Alerose Bunny e Matteo Ostolani.

Le categorie in gara:

Miglior Assoluto; Miglior Armatura; Miglior Sartoriale; Miglior Interpretazione; Miglior Original e Miglior Gruppo. La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica.

E da quest’anno per i Cosplay in gara un fantastico riconoscimento da parte di Hard Rock Cafe Firenze!

Una bella sorpresa per gli appassionati della bodypainting: la campionessa del mondo Federica Rigozzo allestirà uno stand per insegnare ai presenti questa forma d’arte e darne dimostrazione con modelle dal vivo.

Ma le attività della fiera saranno moltissime: laboratori gratuiti e giostre per bambini, lasergame, realtà virtuale, soft air, evocazioni storiche, Star wars area, Star Trek area, Ghostbusters area, Steampunk area, area autoproduzione, K=pop show, sala armature a cura di Marco Michelotti e sculture a cura di Diego Sarti. E per gli appassionati di robot la Gundam area

“La nostra idea di fiera del fumetto – spiegano Alessio e Luca Mariotti, organizzatori del festival – è quella di offrire occasioni particolari e introvabili di riflessione e dibattito sulla cultura pop e il mondo fantasy, abbracciando argomenti e coinvolgendo personaggi meno convenzionali e curando soprattutto ogni singolo dettaglio, fino alla scelta dei video game con cui i visitatori potranno giocare e lo street food che potranno gustare. Per i nostalgici di quegli anni, Firenze Comics rappresenta un’emozione da rivivere e condividere con i propri figli, un’occasione per incontrare appassionati del mondo del fumetto di ogni età. I numeri dell’edizione dello scorso anno sono stati sorprendenti: 12.000 presenze al giorno, a testimonianza del fatto che, anno dopo anno, la nostra idea sta crescendo.”

A presentare il Festival saranno “gli storici” Roberto Costantini e Letizia Livornese.

La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21

Ingresso 10€; ridotto 6/13 anni 5€; fino a 5 anni ingresso gratuito. I biglietti sono acquistabili in fiera o su ticketsms.it salta/fila.

Media partner dell’evento: Radio Bruno, Hard Rock Cafe, I Gigli e The Gate Hotel Firenze.

Info: firenzecomics@gmail.com

329.1059220