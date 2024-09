Cosenza: Fichi Festival: dal 19 al 21 settembre

*Tutto pronto per il Fichi Festival: dal 19 al 21 settembre a Cosenza*

Un’edizione ricca di ospiti ed appuntamenti, quella 2024, che celebra le attività scientifiche promosse dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 19 con il convegno dedicato alla qualità del materiale di propagazione del fico, presso la Camera di Commercio di Cosenza.

Si entra nel vivo, invece, venerdì 20 con una nuova occasione di confronto, questa volta presso la Provincia di Cosenza, sulle innovazioni della filiera dei Fichi di Cosenza DOP a cura dell’Accademia dei Georgofili.

Nel pomeriggio, invece, il press tour nelle aziende della filiera dei Fichi di Cosenza DOP insieme al giornalista e caporedattore della rubrica “Gusto” del TG5, Gioacchino Bonsignore, che anche quest’anno sarà presente al Festival.

Sabato 21 l’ultima giornata, presso la splendida cornice di Villa Rendano, con show cooking, degustazioni, presentazioni di ricette innovative ed il convegno sulle prospettive future dei Fichi di Cosenza DOP tra ricerche agronomiche e nuove possibilità di promozione e commercializzazione, insieme, tra gli altri, al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

LE NOVITA’

Il tema di quest’anno sono indubbiamente le attività scientifiche promosse dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP e le nuove possibilità di promozione che contribuiscono ad una decisiva spinta sul mercato.

E’ per questo che ben due giornate su tre sono dedicate proprio ai convegni che illustreranno i risultati delle ricerche scientifiche in campo agronomico, portate avanti con il supporto di Enti istituzionali nel campo dell’agricoltura, senza dimenticare che queste attività daranno un decisivo aiuto agli agricoltori della filiera.

Degna di nota, poi, è la partecipazione al Fichi Festival 2024 della prestigiosa Accademia dei Georgofili, tra le più antiche e importanti istituzioni scientifiche agronomiche d’Italia, la cui presenza accresce il valore delle attività del Consorzio e ne sottolinea l’importanza.

Da non dimenticare, anche, la presentazione della collaborazione di co-marketing tra il Consorzio di Tutela e la compagnia aerea Aeroitalia che da settembre offrirà i Fichi di Cosenza DOP in confezioni monoporzione ai passeggeri di voli selezionati, portando la valorizzazione delle eccellenze e del territorio italiano tra le nuvole.

E inoltre la partecipazione di vecchi amici del Fichi Festival – come il già citato Gioacchino Bonsignore – e nuovi partner come il Food Innovator Paolo Caridi che presenterà dessert e prodotti innovativi a base di Fichi, la FISAR Cosenza (Federazione Italiana Sommelier) e lo Chef Emanuele Lecce che curerà la cena.

E’ per tutte queste ragioni che il Consorzio non nasconde l’orgoglio nel presentare questa nuova edizione del Fichi Festival, mostrando i grandi risultati perseguiti ed ottenuti in questi quattro anni di attività, sia nella valorizzazione e promozione del prodotto, sia nel grande lavoro svolto per accrescerne il valore economico sul mercato, contribuendo a supportare anche l’economia territoriale.

Tre giorni ricchi di iniziative, confronti e bilanci all’insegna del gusto inconfondibile di uno dei prodotti più amati del territorio e sempre più apprezzati nel mondo.

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 19 con il convegno dedicato alla qualità del materiale di propagazione del fico, presso la Camera di Commercio di Cosenza.

Si entra nel vivo, invece, venerdì 20 con una nuova occasione di confronto, questa volta presso la Provincia di Cosenza, sulle innovazioni della filiera dei Fichi di Cosenza DOP a cura dell’Accademia dei Georgofili.

Nel pomeriggio, invece, il press tour nelle aziende della filiera dei Fichi di Cosenza DOP insieme al giornalista e caporedattore della rubrica “Gusto” del TG5, Gioacchino Bonsignore, che anche quest’anno sarà presente al Festival.

Sabato 21 l’ultima giornata, presso la splendida cornice di Villa Rendano, con show cooking, degustazioni, presentazioni di ricette innovative ed il convegno sulle prospettive future dei Fichi di Cosenza DOP tra ricerche agronomiche e nuove possibilità di promozione e commercializzazione, insieme, tra gli altri, al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

LE NOVITA’

Il tema di quest’anno sono indubbiamente le attività scientifiche promosse dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP e le nuove possibilità di promozione che contribuiscono ad una decisiva spinta sul mercato.

E’ per questo che ben due giornate su tre sono dedicate proprio ai convegni che illustreranno i risultati delle ricerche scientifiche in campo agronomico, portate avanti con il supporto di Enti istituzionali nel campo dell’agricoltura, senza dimenticare che queste attività daranno un decisivo aiuto agli agricoltori della filiera.

Degna di nota, poi, è la partecipazione al Fichi Festival 2024 della prestigiosa Accademia dei Georgofili, tra le più antiche e importanti istituzioni scientifiche agronomiche d’Italia, la cui presenza accresce il valore delle attività del Consorzio e ne sottolinea l’importanza.

Da non dimenticare, anche, la presentazione della collaborazione di co-marketing tra il Consorzio di Tutela e la compagnia aerea Aeroitalia che da settembre offrirà i Fichi di Cosenza DOP in confezioni monoporzione ai passeggeri di voli selezionati, portando la valorizzazione delle eccellenze e del territorio italiano tra le nuvole.

E inoltre la partecipazione di vecchi amici del Fichi Festival – come il già citato Gioacchino Bonsignore – e nuovi partner come il Food Innovator Paolo Caridi che presenterà dessert e prodotti innovativi a base di Fichi, la Federazione Italiana Sommelier FISAR e lo Chef Emanuele Lecce che curerà la cena.

E’ per tutte queste ragioni che il Consorzio non nasconde l’orgoglio nel presentare questa nuova edizione del Fichi Festival, mostrando i grandi risultati perseguiti ed ottenuti in questi quattro anni di attività, sia nella valorizzazione e promozione del prodotto, sia nel grande lavoro svolto per accrescerne il valore economico sul mercato, contribuendo a supportare anche l’economia territoriale.