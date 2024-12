Presentato il calendario 2025 del Corpo “In Palio c’è la vita”

“Alcol Eye”, l’intelligenza artificiale al fianco della Polizia Municipale

per la prevenzione degli incidenti stradali

Supportare le attività di prevenzione degli incidenti stradali causati dall’uso di alcol e droghe grazie all’intelligenza artificiale. Questo l’obiettivo del progetto “Alcol Eye”, presentato oggi, venerdì 6 dicembre, dal Comune di Siena e dalla Polizia Municipale di Siena, insieme al Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università degli Studi di Siena, con la collaborazione della società QuestIT.

Il progetto per il quale il Comune di Siena, in collaborazione con l’ateneo e con il Santa Chiara Lab, ha partecipato a un avviso pubblico del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è risultato essere beneficiario di un finanziamento pari a 350mila euro. Grazie a tale finanziamento è stato prodotto un software previsionale in grado di elaborare i dati storici relativi a incidenti stradali (relativi a numero di incidenti, data, ora, luogo, persone coinvolte, etc.), integrati con dati dinamici e di contesto raccolti da diverse banche dati, con la collaborazione dei cittadini (riguardanti dissesti del manto stradale, allagamenti, cassonetti rovesciati, etc.).

L’algoritmo presentato oggi, che caratterizza il software previsionale, è stato creato grazie alla collaborazione con la società QuestIT. A poter usufruire di tale strumento è il Corpo della Polizia Municipale di Siena che, attraverso idonea strumentazione e specifici corsi di formazione, sarà in grado di operare sul territorio, in materia di prevenzione, anche attraverso l’intelligenza artificiale.

“Uno strumento – ha introdotto l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale del Comune di Siena, Enrico Tucci – che permetterà un ulteriore passo in avanti in materia di sicurezza e prevenzione, tematica fondamentale a tutela soprattutto delle nuove generazioni. Di grande importanza sarà la formazione del Corpo della Polizia Municipale, che ancora una volta si mette a disposizione dell’amministrazione e del cittadino. Sebbene la sicurezza e l’ordine pubblico siano le sue principali missioni, la Polizia Municipale ha anche un compito cruciale nel costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini. Questa interazione quotidiana, basata su principi di ascolto, comprensione e sostegno, è alla base di una città più sicura, coesa e vivibile”.

“Grazie a questo progetto – ha spiegato il vice comandante della Polizia Municipale di Siena Alfredo Zanchi – il Corpo ha potuto acquistare una strumentazione all’avanguardia per il controllo su strada, abbiamo sostituito due etilometri già presenti e dotato tutte le pattuglie di nuovi pre test alcolemici di tipo elettronico. Oltre a questo abbiamo previsto una campagna di informazione nelle scuole in materia di prevenzione, con specifici progetti educativi, fondamentali per insegnare ai più giovani il valore del rispetto delle regole e della convivenza civile, ma anche per spiegare in che modo le forze dell’ordine possano essere un aiuto concreto nelle situazioni di difficoltà”

“Questo sistema – ha sottolineato la professoressa Patrizia Matri del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università degli Studi di Siena – permette di individuare le correlazioni tra indicatori storici, contestuali e dinamici che aumentano il rischio di incidentalità alcool/droghe correlata in varie aree della provincia di Siena e del centro storico di Siena, in modo da poter orientare i servizi delle forze dell’ordine”.

“Attraverso l’intelligenza artificiale – ha aggiunto il direttore amministrativo di QuestIT Ernesto Di Iorio – sono state create delle mappe navigabili utilizzabili con specifici filtri attivi che effettuano sulle strade diversi tipi di monitoraggio legati ad incidenti per alcol e droga. Dalle mappe è possibile ricavare i dettagli dei singoli casi analizzati filtrandoli in base alla tipologia, data e orario”.

Insieme al progetto “Alcol Eye”, oggi è stato presentato il calendario 2025 della Polizia Municipale dal titolo “In Palio c’è la vita”. Dodici mesi dedicati ai volti delle donne e degli uomini che ogni giorno si mettono a disposizione della città anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di ascolto.

“Quello che abbiamo voluto rappresentare all’interno del calendario – ha concluso il comandante delle Polizia Municipale di Siena, Alessandro Rossi – è l’azione quotidiana del nostro Corpo, nei giorni di Palio e non solo. Il calendario della Polizia Municipale sarà distribuito all’interno del Teatro dei Rinnovati durante i prossimi spettacoli della stagione dei Teatri di Siena, sarà gratuito, con la possibilità di effettuare una piccola donazione a favore della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, di Siena”.