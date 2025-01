Giubileo 2025, coordinamento eventi e celebrazioni francescane in Umbria: tavolo a Palazzo Chigi con sottosegretario Mantovano

(aun) – Perugia 23 gen. 025 – Si è tenuto a Palazzo Chigi, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un tavolo di coordinamento con la Regione Umbria in relazione al Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Il Sottosegretario Mantovano ha evidenziato come “l’interlocuzione sia finalizzata a collegare concretamente il Giubileo con le ricorrenze e gli eventi che interessano l’Umbria, in particolare gli ottocentenari del Cantico delle Creature nel 2025 e della morte di San Francesco d’Assisi del 2026, nonché la beatificazione di Carlo Acutiis, le cui spoglie riposano ad Assisi e che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile”.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha evidenziato l’importanza di questa occasione di collaborazione, considerato anche il crescente interesse riscontrato per il territorio umbro in termini di presenze. Tra gli intervenuti e i partecipanti alla riunione, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, il pro-prefetto per l’Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, i sindaci di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e Terni, Stefano Bandecchi, il vicesindaco di Assisi, Valter Stoppini, il Presidente del Comitato per l’ottavo centenario di San Francesco, Davide Rondoni, il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, il Responsabile accoglienza Giubileo 2025, Agostino Miozzo, rappresentanti dei Ministeri e delle istituzioni coinvolti. Alla riunione odierna farà immediato seguito un tavolo operativo.