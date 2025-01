RISPOSTE. Energia, stop ai maxi-rincari in bolletta: su richiesta della Regione, il Governo si deve impegnare a vincolare il rinnovo delle concessioni elettriche delle aziende fornitrici allo stanziamento di risorse per ridurre i costi a carico famiglie e imprese. Ad annunciarlo è il vicepresidente Colla nella prima puntata di ‘Risposte’, il nuovo format in cui la Giunta risponde sui temi più rilevanti per cittadini e comunità

Bologna – Sul rinnovo delle concessioni elettriche alle aziende fornitrici (tra cui Enel, Hera e Iren), la Regione Emilia-Romagna ottiene un impegno concreto dal Governo: entro giugno dovrà essere definito un accordo con le Regioni, da tramutare in decreto, per vincolare la proroga ventennale – approvata nella legge di Bilancio di dicembre – a piani di infrastrutturazione e sviluppo volti a sostenere la crescita economica dei territori e garantire un approvvigionamento energetico sostenibile. Accolta anche la richiesta di destinare parte delle risorse derivanti dalle concessioni all’abbattimento dei maxi-rincari in bolletta per cittadini e imprese.

Ad annunciarlo è il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega all’Energia, Vincenzo Colla, protagonista della prima puntata di ‘Risposte”.

Risposte è il nuovo format di video-interviste alla Giunta regionale, guidata dal presidente Michele de Pascale, dedicato ai principali temi di attualità che riguardano la comunità emiliano-romagnola.

Le interviste, registrate negli spazi multimediali di viale Aldo Moro 52 a Bologna, saranno pubblicate ogni due settimane, di venerdì, sulle pagine Facebook, Instagram e YouTube della Regione e su LepidaTV. Nella prima puntata (già online, guarda il video su Facebook e Instagram, Youtube e LepidaTV) il vicepresidente Colla approfondisce la questione relativa ai maxi-rincari delle bollette elettriche.

Colla conferma l’avvio di un percorso importante: “Siamo riusciti a ottenere questo impegno e, entro giugno, definiremo un accordo con il Governo e le Regioni. Le concessioni e le reti non sono solo una questione tecnica, ma un elemento chiave per una politica industriale e sociale che miri a combattere la povertà energetica e garantire la competitività delle imprese. Ora inizia una discussione di merito”.

Risposte: il nuovo format

Uno sguardo diretto sui principali temi dell’agenda regionale: è “Risposte”, il nuovo format di video-interviste realizzato dall’Agenzia di informazione e comunicazione, in collaborazione con LepidaTV. Ogni episodio ha per protagonista un membro della Giunta regionale e affronta un tema sempre diverso, illustrando, di volta in volta, le attività e l’impegno per le cittadine e i cittadini.

Annalisa Dall’Oca