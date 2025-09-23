Guerra Russia-Ucraina news del 23.09.2025

I paesi della Nato dovrebbero abbattere aerei della Russia che violano lo spazio aereo. Lo dice Donald Trump, rispondendo ad una domanda che gli viene posta durante il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Onu. “Sì”, dice il presidente degli Stati Uniti interpellato a margine dell’assemblea generale. Gli Stati Uniti interverrebbero accanto ai paesi alleati in questa eventuale situazione? “Dipende dalle circostanze. Sapete, noi siamo una posizione risoluta in relazione alla Nato”, aggiunge.

l’Ucraina ha denunciato i ripetuti attracchi di una nave cargo di una compagnia cinese in Crimea , penisola annessa alla Russia, definendoli una “violazione” del diritto internazionale. La nave portacontainer Heng Yang 9, di proprietà della Guangxi Changhai Shipping Company, ha visitato il porto di Sebastopoli almeno tre volte quest’anno, secondo quanto riportato dal Financial Times, citando dati satellitari.

“Queste azioni costituiscono un’ulteriore prova del palese disprezzo per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina “, ha affermato la diplomazia ucraina, protestando contro una “grave violazione del diritto internazionale “. Il ministero ha affermato di aver inviato una nota al ministero degli Esteri cinese.