Umbriafiere prende avvio Shift di Its Umbria Academy. Assessore Barcaioli: “Rafforziamo la rete tra giovani, imprese e formazione”

(AUN) – Perugia, 30 giugno 2026 – L’assessore all’Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha partecipato oggi all’evento “Shift”, ospitato a Umbriafiere in occasione dell’avvio della prima fase del nuovo padiglione e del percorso condiviso con ITS Umbria Academy, portando i saluti della presidente Stefania Proietti e dell’intera Giunta regionale. L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di confronto sul ruolo della formazione tecnica superiore e sul rapporto tra sistema educativo e mondo del lavoro, in una fase in cui gli Its assumono un peso crescente nelle politiche regionali per l’occupazione giovanile. La Regione Umbria ha confermato il proprio impegno nel sostenere il sistema degli Its, garantendo continuità ai percorsi formativi attraverso la programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, a copertura delle attività precedentemente sostenute dal Pnrr. “Gli ITS consentono di costruire un ponte stabile tra formazione e lavoro, mettendo in relazione competenze, imprese e giovani. Il lavoro svolto dalla Regione va nella direzione di rafforzare questa rete e di assicurare stabilità ai percorsi formativi già avviati”, ha sottolineato l’assessore. Nel corso dell’intervento è stato richiamato anche il valore della collaborazione tra istituzioni, enti di formazione e sistema produttivo regionale, che in Umbria si sta consolidando come modello di riferimento per l’alta formazione tecnica. “È sempre un bene impegnarsi per le giovani e i giovani ed è per noi importantissimo sostenere realtà che lavorano in questa direzione” ha aggiunto l’assessore.