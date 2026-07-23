Roma: Nuovo assetto per la viabilità e gli accessi all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

MUNICIPIO I. SOPRALLUOGO GUALTIERI FINE LAVORI GIANICOLO E ACCESSO OSPEDALE BAMBINO GESÙ

Riqualificati gli spazi per pedoni, mezzi di soccorso e trasporto pubblico con un investimento di 300 mila euro

Roma, 23 luglio 2026 – Nuovo assetto per la viabilità e gli accessi all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove sono terminati i lavori di riqualificazione eseguiti da Roma Capitale. L’intervento, realizzato in circa 40 giorni dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, con un investimento di fondi capitolini di circa 300 mila euro, ha interessato via del Gianicolo e Passeggiata del Gianicolo, per un’estensione complessiva di circa 1,5 chilometri, e piazza di Sant’Onofrio.

Questa mattina si è svolto il sopralluogo di fine lavori, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, del presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù Tiziano Onesti, del Direttore Generale del Bambino Gesù Antonio Perno, del Direttore Generale di Atac Paolo Aielli e dei rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

I lavori

Gli interventi più significativi hanno riguardato piazza di Sant’Onofrio, dove si trovano l’accesso al Pronto soccorso, la fermata del trasporto pubblico e gli spazi utilizzati dai mezzi di emergenza. La rampa carrabile di accesso al Pronto soccorso è stata completamente riqualificata, con la sostituzione del tratto in sampietrini con una superficie in asfalto, più regolare e funzionale al passaggio delle ambulanze e degli altri veicoli sanitari. Sono stati inoltre riorganizzati gli spazi riservati alle ambulanze e alle automediche. La fermata del trasporto pubblico è stata modificata con la realizzazione di un nuovo marciapiede in selciato, che ha reso più sicuri e riconoscibili gli spazi destinati all’attesa e alla salita e discesa dei passeggeri. Sulla nuova fermata Atac ha installato una pensilina smart, con un investimento di 55 mila euro. I lavori hanno comportato la demolizione dell’area preesistente, gli scavi, la costruzione della platea di fondazione e la realizzazione di un nuovo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Di fronte all’ingresso del Pronto soccorso è stato inoltre realizzato un posto riservato alle persone con disabilità. Su via del Gianicolo e Passeggiata del Gianicolo sono state riqualificate le pavimentazioni stradali e la segnaletica. Su via del Gianicolo è stato ampliato il marciapiede in prossimità dell’attraversamento pedonale, aumentando lo spazio a disposizione degli utenti diretti verso l’ospedale e migliorando la sicurezza dei pedoni. Lungo Passeggiata del Gianicolo sono stati installati nuovi dissuasori per contrastare la sosta irregolare e mantenere libera la carreggiata, assicurando una migliore percorribilità per le ambulanze, gli autobus e il traffico ordinario.

Le lavorazioni sono state organizzate in più fasi per garantire la continuità degli accessi all’ospedale e limitare le interferenze con il traffico. In conformità con l’ordinanza sindacale per la tutela dei lavoratori dai rischi legati alle temperature elevate, una parte significativa delle attività è stata svolta durante la notte e nelle ore più fresche.