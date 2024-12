Giubileo: il nuovo aspetto del Lungotevere

GIUBILEO, SEGNALINI: CON SINDACO GUALTIERI PER CHIUSURA LAVORI LUNGOTEVERE TOR DI NONA E ALTOVITI

Roma, 21 dicembre 2024 – Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione del lungotevere all’altezza di Castel Sant’Angelo, il Dipartimento infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp) ha effettuato le opere di sistemazione dell’area davanti allo storico ponte. Oggi il Sindaco Gualtieri, insieme all’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, ha effettuato una visita per verificare la qualità delle opere, nel corso della più ampia passeggiata che ha riguardato anche i lavori di restauro di ponte Sant’Angelo e di sistemazione dei giardini di Castello.

Sui lungotevere Tor di Nona e Altoviti sono stati riqualificati tutti i marciapiedi che corrono lungo il lato del Tevere in entrambe le direzioni. In particolare, sono stati adottati particolari accorgimenti per tutelare il verde presente e risolvere alcune problematiche legate alla presenza di radici e gibbosità allargando le tazze alberate. Sono stati sistemati tutti i cigli in travertino danneggiati dalle radici, e ricostruita la rete di raccolta delle acque meteoriche. Sono state posizionate delle apposite griglie sulle bocche di lupo per evitare che le foglie cadute facciano da tappo allo scorrimento dell’acqua in fogna. È stato riqualificato tutto il manto del marciapiede. Inoltre, sono stati effettuati alcuni lavori puntuali, tra cui il nuovo attraversamento pedonale da lungotevere Aventino a ponte Palatino, è stata ripristinata la ringhiera metallica sul lungotevere in Augusta all’altezza dell’Ara Pacis, è stato messo in sicurezza il muro di contenimento stradale del lungotevere dei Sangallo, transennato da oltre 10 anni. Infine, in prossimità di alcuni punti di maggiore afflusso è stato reso più sicuro il passaggio e l’attraversamento dei pedoni: a via Arenula e lungo l’attraversamento pedonale di Ponte Santangelo all’altezza dei lungotevere Altoviti e Tor di Nona. In entrambi questi punti è stato effettuato anche un lavoro di “pulizia” di una serie di cabine dei sottoservizi ormai vetuste e talvolta abbandonate. Per quanto riguarda la pavimentazione stradale è stato riqualificato di notte tutto il tratto da ponte Palatino a Ponte Garibaldi lato sinistro. Il lato destro è stato riqualificato di notte da ponte Risorgimento a ponte Nenni e da piazza della rovere a ponte Garibaldi. La parte da completare sarà eseguita subito dopo le feste di Natale di notte, evitando i flussi maggiori durante le feste.

“I lavori sul lungotevere sono ormai alle battute finali” commenta l’Assessora Segnalini. “L’intervento complessivo riguarda 10 km di lungotevere ed è finanziato con 14 milioni del Giubileo. Abbiamo riqualificato il lungotevere, in questo caso abbiamo privilegiato proprio la passeggiata sul Tevere perché qui gli alberi avevano più sofferto, avendo le radici più costrette, quindi abbiamo fatto questa riqualificazione lasciando più spazio alle radici. In particolare – conclude Segnalini – a ponte Sant’Angelo abbiamo anche pavimentato con la basaltina proprio per dare evidenza al passaggio pedonale verso questo tridente che converge sul ponte, per esaltarlo anche per la sua funzione particolare per il Giubileo”.