XVI edizione NATALE A PALERMO

ITINERARIO CULTURALE TRA ARTE ARCHITETTURA E MUSICA

26 dicembre – 6 gennaio

Domenica 5 gennaio alle 19.30 | San Francesco Di Paola | Piazzolla & friends

Lunedì 6 gennaio alle 20 | San Domenico | Disney 100

PALERMO. 4 gennaio. Un’immersione tra i tanghi di Piazzolla e un gran finale sulle note delle colonne sonore della Disney. Non è mai successo, nelle sue sedici edizioni, che Natale a Palermo ottenesse numeri così alti, con i concerti praticamente quasi tutti sold out. Segno che la rassegna di appuntamenti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service e offerta alla città, sta vivendo una delle sue stagioni più felici. Siamo agli ultimi due concerti con la tradizione chiusura nella basilica di San Domenico, nel giorno dell’Epifania. Domani (domenica 5 gennaio) alle 19.30 nella chiesa monumentale di San Francesco di Paola, ritorna una vecchia conoscenza del festival: il Sicily Ensemble, formato da musicisti laureati in Conservatorio e diretto dal pianista Franco Foderà (solista poi nel concerto dell’Epifania)si dedicherà come di consueto alla musica del compositore argentino Astor Piazzolla, dando spazio soprattutto ai suoi pezzi meno eseguiti. Giovanna Mirrione (piano), Daniele Collura (fisarmonica), Antonella Scalia (violino), Federico Caleca e Ruth Gonzales (viole), Francesca Fundarò (violoncello), Giuseppe Adamo (chitarra), Alessio Greco (basso), Andrea Sortino (flauto) e la cantante Nicoletta Bellotti – prima di partire per una bella tournée in Argentina – presenteranno i tanghi Los paraguas de Buenos Aires e Michelangelo 70, i pezzi per fisarmonica Odeon e Um Tom pra Jobim, poi una carrellata bellissima per chiudere con le arcinote Oblivion e Libertango, tutti riarrangiati per ensemble da Franco Foderà. Presentazione del concerto a cura di Giacomo Rodriquenz.

Lunedì (6 gennaio) alle 20 nella basilica di San Domenico, Natale a Palermo chiuderà i battenti della sua sedicesima edizione con un grande concerto finale interamente giocato sulle colonne sonore dei film Disney (spesso vincitrici di Oscar), tutte arrangiate per banda. Da Frozen al Re Leone, da Fantasia 2000 agli Aristogatti, dal Libro della Giungla a La Bella e la Bestia e la Marcia di Mickey Mouse. Protagonista del concerto, la Symphonic band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, diretta da Nicolò Scavone; Franco Foderà al pianoforte solista eseguirà lo splendido Warsaw Concert di Richard Addinsell, arrangiamento di Willy Hautvast, già usata come tema nei film della Disney.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, della Settimana delle Culture e dell’Associazione nazionale dei Carabinieri; Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Ideazione e coordinamento di Giacomo Fanale, direzione artistica di Gaetano Colajanni.

IL PROGRAMMA

XVI edizione di Natale a Palermo

Ingresso gratuito

sabato 4 gennaio ore 19.30 | Chiesa di Santa Lucia

Vincenzo Colonna Romano – piano

domenica 5 gennaio ore 19.30 | Chiesa di San Francesco Di Paola

Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte) – Daniele Collura (fisarmonica) – Antonella Scalia (violino) – Federico Caleca e Ruth Gonzales (viola) – Francesca Fundarò (violoncello) – Nicoletta Bellotti (voce solista)

lunedì 6 gennaio alle 20 | Chiesa di San Domenico

Disney 100 | Symphonic band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo

Nicolò Scavone, direttore

Richard Addinsell – Concerto di Varsavia – Franco Foderà, piano