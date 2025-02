Vinci, numeri in crescita per il Museo Leonardiano

Merito anche dell’Anno del Volo e della promozione del borgo attuata dall’amministrazione.

La “cura del Volo” sembra funzionare per Vinci. Almeno guardando i numeri che riguardano gli ingressi delle ultime settimane al Museo Leonardiano (che, lo ricordiamo, è composto dalla Palazzina Uzielli, dal Castello dei Conti Guidi, dalla sezione didattico-espositiva “Leonardo e la pittura” e dalla casa natale di Leonardo ad Anchiano).

Il primo dato che salta all’occhio è un +10% fatto registrare dal mese di gennaio del 2025 rispetto al gennaio 2024: 3975 biglietti emessi già nei primi giorni di quest’anno contro i 3612 dello stesso periodo dell’anno precedente.

È dopo il lancio dell’Anno del Volo, nell’ultima settimana di gennaio 2025, che il Museo Leonardiano ha potuto godere di un sensibile incremento settimanale delle visite: la prima settimana di febbraio ha registrato ben 761 visitatori, vale a dire il 54% in più rispetto alla stessa settimana nel 2024 (erano stati emessi solo 493 biglietti), nonché il 67% in più rispetto all’ultima settimana di gennaio 2025, quando ancora la macchina promozionale stava scaldando i propri motori.

Numeri che danno l’idea di un sistema promozionale che comincia a dare i propri frutti, forte anche della visibilità che pian piano Vinci sta acquisendo.

Ai numeri del Museo Leonardiano, si aggiungono poi quelli delle visualizzazioni social del video promozionale (https://youtu.be/4KyYuzxUf0g) dell’Anno del Volo, lanciato lo scorso 31 gennaio: oltre 5000 visualizzazioni (sommando i numeri delle diverse piattaforme sulle quali è stato pubblicato).

La cosiddetta ciliegina sulla torta arriva dalla spinta di WikiPedro, noto content creator fiorentino, che è stato scelto dall’amministrazione vinciana come testimonial della città per il 2025. Il video (https://fb.watch/xH6kLpKCIc/) che ha pubblicato il 29 gennaio sulla propria pagina Facebook, dove va in giro per il borgo leonardiano, passando per la casa di Anchiano, ha fatto finora registrare 79.849 visualizzazioni.

“Per il nostro territorio è importante investire in promozione – dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che peraltro detiene le deleghe alle politiche culturali e al turismo -. Stiamo portando avanti un progetto che miri ad aumentare i flussi turistici e a rafforzare la permanenza dei visitatori sul nostro territorio. Alla campagna promozionale si affiancherà un vera rivoluzione per la nostra città, con il piano “Vinci Città Museo”, che ci permetterà di creare un percorso culturale e artistico all’interno della città nel nome di Leonardo”.

“La nostra città ha delle peculiarità uniche che necessitano di essere valorizzate – aggiunge Clarissa Pasquali, consigliera comunale delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari.

La campagna promozionale, che punta a far conoscere Vinci sia come città natale di Leonardo ma anche come territorio ricco di paesaggi naturali e prodotti di qualità, utilizza diversi canali e strategie per raggiungere pubblici differenti.

L’obiettivo è raccontare la città di Vinci in modo chiaro e efficace e siamo felici di poter riscontrare i primi risultati positivi”.