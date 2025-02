21 febbraio 2025

Giornalismo, torna il premio intitolato a “Leonardo Berni”

Vinci nel Cuore chiama la stampa locale a segnalare giornalisti locali. La premiazione il 15 aprile, compleanno del Genio

Per il 15 aprile, compleanno di Leonardo da Vinci, torna anche il Premio “Leonardo Berni” per il cronista toscano, giunto ormai alla XI edizione, nel contesto dell’evento dedicato alla comunicazione sociale, che prende spunto da un aforisma dell’altro Leonardo, “Li omini boni desiderano sapere”.

L’annuncio era stato dato dal sindaco e dal Comitato Organizzatore lo scorso 30 novembre, data canonica per la manifestazione.

Uno spostamento importante e anche curioso. Perché a Vinci, fino a qualche anno fa, si diceva che di Leonardo ce ne fossero due: quello internazionale, conosciuto per il genio, e l’altro “di Vinci”, di cognome Berni, che si caratterizzava per una strana miscela di interessi.

Entrambi amati dai vinciani.

Il Berni è stato per decenni il corrispondente da Vinci del quotidiano La Nazione. Sempre sulla notizia, grande o piccola che fosse: punto di riferimento della gente, delle associazioni e delle istituzioni. Il Berni amava tutto ciò che era targato Vinci: politica, ciclismo, atletica, calcio.

“L’hobby del giornalismo era una parte imprescindibile della sua persona”, scriveva la figlia Tiziana in “Vinci, paese di Leonardo e non solo”, un’antologia postuma, a due anni dalla morte, di bozzetti paesani e articoli che costituiscono la cronaca degli ultimi cinquant’anni di Vinci.

Veniva donata ad amici e colleghi nel corso di una serata speciale in suo onore nell’aprile 2014. L’auditorium della Palazzina Uzielli non riusciva a contenere la partecipazione popolare.

Nell’occasione, gli amici di Leonardo e il Comitato Vinci nel Cuore! istituivano il premio a lui intitolato rivolto ai cronisti locali. A quel giornalismo in prima linea, che presuppone capacità di documentarsi, sapere tutto di tutti, avere il coraggio delle proprie idee. Forse lontano dalla prima o terza pagina dei quotidiani nazionali, importante tuttavia per la memoria di una comunità di provincia. Anche perché il saper fare cronaca nelle piccole realtà locali può diventare un vero e proprio servizio per la collettività.

Con queste finalità, attraverso un sondaggio tra gli operatori della comunicazione dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano e le segnalazioni degli amici del Premio si raccolgono le segnalazioni, anche in ragione di inchieste, reportage o particolari articoli di interesse generale pubblicati. Per chi volesse partecipare al sondaggio, si prega di inviare la segnalazione al seguente indirizzo: vincinelcuore@liominiboni.it entro il prossimo 15 marzo. Da questa edizione, il Club per l’Unesco Vinci diventa l’associazione leader del Comitato Organizzativo.

La manifestazione negli scorsi anni ha sempre avuto il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e della Regione Toscana.