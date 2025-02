Eventi da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo. Sabato 1 marzo discoteca al sottopassaggio de La Lizza

“Mi ci gioco la maschera”, Siena festeggia il Carnevale 2025

“Mi ci gioco la maschera”. E’ questo il titolo del Carnevale 2025 organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli. Un cartellone di eventi ricchi di animazione e intrattenimento per tutte le età, che accompagnerà grandi e piccini dal giovedì grasso, 27 febbraio, al martedì grasso, 4 marzo.

Il programma. Appuntamento giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 16, in Piazza del Campo, con musica, giochi della tradizione, maschere e trucchi per bambini di tutte le età a cura dell’associazione Topi Dalmata; a Fontegaia dj set, intrattenimento e balli per tutti. Sabato 1 marzo pomeriggio dedicati agli ospiti dell’asilo Butini Bourke, a partire dalle ore 16, con Nasienasi Vip Siena, in collaborazione con Asp Città di Siena. Sempre sabato 1 marzo, serata interamente dedicata ai giovani con “Carnival vibe”: al sottopassaggio de La Lizza discoteca dedicata agli under 18, dalle ore 16 alle ore 20, e agli under 25, dalle ore 21 alle ore 24, a cura della Combriccola del Disco in collaborazione con Jungle Events. Martedì 4 marzo animazione e musica dedicate alle maschere del Carnevale. Dalle ore 16, con partenza da Piazza Salimbeni, lungo le vie del centro storico, spettacolo itinerante dei Buskers con danza, burattini e giocolieri. Dalle ore 18 appuntamento a Fonte Gaia con la Commedia dell’Arte di Luca Rossi: da Arlecchino e Pulcinella fino a Cassandro, storica maschera del carnevale senese. Dalle ore 21, in Piazza del Campo, spettacolo di musica dal vivo con Porthos e la Carnival Band.

“Carnival vibe”. Ritmo ed energia per l’evento dedicato ai giovani nel cuore della città. Sabato 1 marzo, dalle ore 15 alle ore 24, il sottopassaggio di piazza Gramsci si trasformerà in un palcoscenico di musica e divertimento, con un programma pensato per coinvolgere giovani e adulti in un’atmosfera di festa e condivisione. Un evento che unisce musica, intrattenimento e un forte senso di comunità, organizzato da La Combriccola del Disco e Jungle Events e inserito nel cartellone “Mi ci gioco la maschera” del Comune di Siena. Per la sezione dedicata agli under 18, gli organizzatori saranno affiancati da Wonderland Italia, associazione specializzata nella realizzazione di eventi per ragazzi su tutto il territorio nazionale. “Carnival Vibe” sarà suddiviso in tre momenti distinti, pensati per soddisfare le esigenze di diverse fasce di pubblico. Dalle ore 15 alle ore 18 spazio agli under 18 con un dj set dedicato e la partecipazione speciale di Andrea Riccio, noto TikToker che sarà protagonista dell’evento interagendo con i suoi fan. Dalle ore 18 alle ore 22.30 il testimone passa agli over 18, che potranno scatenarsi con la musica di due dj Lorenzo Fiaschi e Veive. Dalle ore 22.30 a mezzanotte gran finale con la performance della band senese SynThonic. L’ingresso è gratuito e un’attenzione particolare sarà rivolta al divertimento responsabile: sarà presente un bar che servirà esclusivamente bevande analcoliche, per garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i partecipanti.