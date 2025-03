Papi: “Circolo virtuoso e rotazione tra gli strumenti dell’amministrazione per contrastare il disagio abitativo”

Emergenza abitativa, pubblicato il bando per gli “alloggi volano”

Un nuovo bando, questa volta riguardante l’accesso agli “alloggi volano”, immobili che non fanno parte del patrimonio Erp (edilizia residenziale pubblica) del Comune assegnati temporaneamente per rispondere a bisogni urgenti, è stato approvato e sarà pubblicato a partire da domani, mercoledì 5 marzo. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate in qualsiasi momento e senza soluzione di continuità, trattandosi di un bando “aperto”.

Con la pubblicazione di questo avviso pubblico per l’accesso agli alloggi non facenti parte del patrimonio Erp destinati all’emergenza abitativa in ambito sociale, viene data piena attuazione al Regolamento per l’emergenza abitativa approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2024. Il Regolamento affronta in maniera complessiva l’emergenza abitativa, valorizzando le situazioni di riconosciuto disagio sociale.

“L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore ai servizi sociali e alle politiche della casa, Micaela Papi –, per rispondere alla grave situazione di emergenza abitativa, ha ritenuto opportuno predisporre un regolamento che disciplini gli interventi destinati a risolvere in via emergenziale il disagio abitativo che necessita di una risposta immediata. Questo nuovo regolamento è quindi uno strumento molto importante, perché consente non solo di valutare e dare il giusto valore al maggiore o minore disagio sociale, ma anche di offrire una soluzione efficace e concreta a coloro che si trovano in situazione di emergenza abitativa. Si crea, altresì, un circolo virtuoso e una rotazione tra gli strumenti a disposizione dell’amministrazione per contrastare il disagio abitativo: alloggi volano, alloggi per utilizzo autorizzato e alloggi Erp”.

Al titolo primo, il Regolamento modifica la precedente disciplina dell’istituto dell’utilizzo autorizzato, ovvero l’assegnazione temporanea degli alloggi Erp, prevedendo l’aumento del numero di alloggi destinati ai nuclei familiari fruenti di interventi socio-assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare, numero elevato dal 10 al 15 per cento degli appartamenti messi annualmente a disposizione da parte del soggetto gestore Siena Casa spa, e valorizzando, nella formazione delle graduatorie, la valutazione di merito riportata nella “scheda di rilevazione del disagio abitativo”, contenente fattori di vulnerabilità e di potenzialità, redatta dal Servizio sociale professionale della Società della Salute Senese, di concerto con i competenti uffici comunali, e allegata al Regolamento.

Al titolo secondo, il Regolamento disciplina altresì l’utilizzo di alloggi non Erp, principalmente per rispondere a bisogni urgenti di persone beneficiarie di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che si sono trovate o sono in procinto di trovarsi prive della loro abitazione di residenza, garantendo loro una soluzione abitativa temporanea. Nella formazione della graduatoria viene considerata la situazione di criticità risultante dalla “scheda di rilevazione del disagio abitativo”, redatta dagli assistenti sociali, insieme a ulteriori aspetti più prettamente collegati al disagio abitativo. Nelle graduatorie per l’utilizzo autorizzato viene attribuito, al fine di facilitare un celere ricambio, un punteggio premiante ai nuclei familiari che abbiamo attenuto l’assegnazione di questo tipo di alloggi.

Il bando per l’utilizzo autorizzato, attuativo del titolo primo del Regolamento, è stato pubblicato lo scorso 13 febbraio ed è reperibile nella pagina web del servizio Politiche abitative. Al contempo, gli alloggi di proprietà comunale individuati e destinati all’emergenza abitativa dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 dicembre 2024 saranno a breve resi disponibili per le assegnazioni, in quanto sono fase di realizzazione piccoli interventi di manutenzione e già programmati gli acquisti di mobili per il loro arredamento. Per questo è stato approvato e verrà pubblicato il 5 di marzo p.v. il bando di concorso per l’accesso agli alloggi non Erp destinati all’emergenza abitativa in ambito sociale (“alloggi volano”), disponibile anch’esso nella pagina del servizio Politiche abitative, al link https://www.comune.siena.it/amministrazione/unita-organizzativa/servizio-politiche-abitative. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate in qualsiasi momento e senza soluzione di continuità, trattandosi di un bando “aperto”.