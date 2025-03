Ecco tutti gli eventi per l’8 marzo 2025

Appuntamento lunedì 10 marzo in Sala delle Lupe con l’ex nazionale

“Un calcio alle diseguaglianze”, donne e sport con Silvia Fuselli

Tanti eventi nel cartellone “Libere sempre” del Comune di Siena

Prosegue con successo di pubblico il cartellone “Libere sempre”, il programma del tavolo comunale delle pari opportunità del Comune di Siena organizzato per la Giornata internazionale della Donna, sabato 8 marzo 2025. Una serie di iniziative sul territorio per celebrare i valori legati all’emancipazione e ai diritti delle donne. Fra gli eventi più attesi quello di lunedì 10 marzo: “Un calcio alle diseguaglianze”, un incontro pubblico con la partecipazione, fra gli altri, di Silvia Fuselli, ex calciatrice della nazionale e della serie A, e Carlo Forte, delegato Figc, Lega nazionale dilettanti di Siena: un appuntamento alle ore 17 in Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico a cura della Commissione consiliare sport e tempo libero.

Oltre a Fuselli e Forte interverranno Paolo Ridolfi (delegato provinciale Coni Siena), Fausto Rugini (presidente Aia, Figc sezione di Siena), Riccardo Magrini (presidente Siena calcio femminile), Luciano Mugnaini (presidente Poggibonsi women). Fra gli ospiti speciali ci saranno Sara Nasoni (giocatrice Acf Arezzo campionato serie B), Emma Nasoni (giocatrice Acf Arezzo campionato Primavera 1). Modererà l’incontro il giornalista Andrea Bianchi Sugarelli. Verranno trattati temi legati alle sfide, alle opportunità e alla trasformazione del calcio femminile fino alla prima edizione cartacea dell’album delle figurine delle calciatrici.

Il cartellone prevede venerdì 7 marzo l’evento “Camminiamo alla pari”, una camminata nel centro storico con partenza nell’aiuola di Piazza Matteotti e arrivo a piazza del Duomo per promuovere i valori dello sport come occasione per il raggiungimento della parità di genere, a cura di Soroptimist club Siena; ritrovo alle ore 15.30 in piazza Matteotti. Sempre venerdì 7 marzo, alle ore 16.30, con ritrovo in piazza del Duomo, è in programma “Libere sempre”, tre eventi in contemporanea: camminata sportiva ad anello di circa 8 chilometri a cura dell’associazione “Si Cammina”; trekking urbano teatralizzato a cura del Centro Guide Siena, su prenotazione (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Guide Siena al numero telefonico 0577/43273 oppure alla e-mail info@guidesiena.it); passeggiata senza barriere per le vie del centro, adatta a carrozzine e passeggini in collaborazione con “Le Mamme di Marghe”. L’arrivo sarà in piazza del Duomo dove sarà offerto un piccolo ristoro a cura dell’istituto tecnico agrario “Ricasoli” di Siena con i prodotti dell’azienda didattica “La Selva”. Questi eventi sono a cura dell’assessorato alle pari opportunità, della Commissione consiliare delle elette, della Commissione consiliare pari opportunità e del Comitato unico di garanzia del Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione “Si Cammina” e l’associazione “Le Mamme di Marghe”. Sabato 8 marzo, all’interno del villaggio “Strade Bianche” nella Fortezza Medicea, il Comune di Siena omaggerà i presenti con braccialetti a tema. Per lunedì 10 marzo alle ore 17 in Sala delle Lupe è fissato l’appuntamento con “Un calcio alle diseguaglianze”.

Martedì 11 marzo si svolgerà, alle ore 10 presso l’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena in piazza Rosselli, “Lotto marzo. Nessuna* torni indietro”, un reading transmediale con Grosso Sonno Viola, Alba De Céspedes e María Zambrano. Si tratta di un reading di due grandi autrici della modernità, mescolato con musica e immagini del trio transmediale Grosso Sonno Viola, a cura della prorettrice al benessere, alla diversità e alla coabitazione, Cug Unistrasi, Rettore Unistrasi. Nello stesso giorno, alle ore 17 in Sala delle Lupe, “Donne e uomini Senza Pausa”, un convegno sull’informazione e prevenzione sui temi di menopausa e andropausa rivolto sia alla cittadinanza che ai dipendenti comunali. I presenti potranno prenotare in sede di convegno consulenze gratuite presso l’Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria alle Scotte. A seguire è previsto un piccolo aperitivo a cura dell’Istituto tecnico agrario “Ricasoli” con i prodotti dell’azienda didattica “La Selva”. Un appuntamento curato dall’assessorato alle pari opportunità, dall’assessorato sanità e dalle Commissioni delle elette, delle pari opportunità e dei servizi socio-sanitari, in collaborazione con la “Rete Città Sane”. Alle ore 17.30 nella sala Aurora dell’amministrazione provinciale, in via del Capitano, si terrà una conferenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Pitocco, e del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali, Colonnello Alessandra Baldassarri, sul tema del superamento degli stereotipi di genere, educazione e lotta per i diritti al femminile, appuntamento a cura di Soroptimist ClubSiena in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il cartellone si chiuderà con due eventi: venerdì 21 marzo l’appuntamento, alle ore 17, presso la sala storica della Biblioteca Comunale degli Intronati dal titolo “Di questo soltanto io vivo”: lettere di Franz Kafka a Milena Jesenská con Sabrina Mori Carmignani, traduttrice, in dialogo con Roberto Venuti. Le letture saranno di Valentina Tinacci e Monica Matticoli; appuntamento a cura del centro culturale delle donne “Mara Meoni”. Venerdì 4 aprile, all’interno della sala convegni della Camera di Commercio Arezzo – Siena, in piazza Matteotti 30, alle ore 15, “Gender Pay Gap nelle professioni, quali le cause?” a cura di Cpo dell’Ordine degli Avvocati di Siena e Cpo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena.