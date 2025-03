Roma: All We Need is Home

“ALL WE NEED IS HOME” ROMA, AL VIA LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’ABITARE

31 Marzo, dalle ore 10,00 Palazzo delle Esposizioni – 1 Aprile, dalle 10,00 Teatro di Tor Bella Monaca

Roma, 28 marzo 2025 – Il 31 marzo e il 1° aprile 2025 Roma ospiterà All We Need is Home , la grande conferenza internazionale dedicata al diritto all’abitare. Promosso dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale , l’evento coinvolgerà amministratori, esperti, attivisti e cittadini in un confronto concreto sulle strategie per contrastare la povertà abitativa in Europa.

La Conferenza si aprirà lunedì 31 marzo al Palazzo delle Esposizioni con la sessione plenaria che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri , di Leilani Farha , già relatrice ONU sul diritto alla casa, di Irene Tinagli , Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione europea, e di rappresentanti delle principali città europee riunite nell’Alleanza Mayors for Housing.

Nel pomeriggio spazio a quattro tavoli tematici su edilizia residenziale pubblica, affitti accessibili, agenzie per l’abitare e transizione verde . I partecipanti visiteranno anche l’ex fabbrica occupata di Porto Fluviale , e la mostra Anima nomade di Francesco Clemente.

Il giorno seguente, martedì 1° aprile, la conferenza si sposterà a Tor Bella Monaca , uno dei quartieri simbolo della rigenerazione urbana finanziata con fondi PNRR. Dopo la visita guidata, ogni tavolo presenterà i risultati del lavoro svolto in un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, ai movimenti per l’abitare, ai sindacati e agli operatori del settore.

” Oggi più che mai, serve una risposta collettiva e strutturata alla crisi abitativa che attraversa l’Europa – dichiara l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Andrea Tobia Zevi – L’abitare non è solo avere un tetto sulla testa, ma vuol dire dignità, sicurezza, salute, inclusione sociale e sostenibilità. A Roma, come in molte capitali europee, troppe persone vivono in condizioni precarie, in balia di un mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Con questa conferenza vogliamo mettere insieme competenze, buone pratiche e visione politica per costruire un’alleanza concreta tra le città europee ».

A margine dei lavori, si riunirà il gruppo di città europee incaricato di elaborare una proposta per un Piano europeo di emergenza abitativa, da presentare alla Commissione UE.

Alcune delle città che hanno aderito alla Conferenza: Atene, Barcellona, Parigi, Vienna, Lisbona, Cracovia, Bologna, Parma, Milano, Modena, Torino, Perugia, Bari, Monza, Padova, Napoli.

Info e programma completo: www.comune.roma.it/allweneedishome