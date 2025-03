BUON COMPLEANNO A ‘LIFE’, L’ALBUM DI ELLEN RIVER

Compie due anni ‘Life’ l’apprezzatissimo doppio album della cantautrice modenese Ellen River che si è fatto particolarmente notare tra i tanti addetti ai lavori e tra gli appassionati di quella musica “roots” di matrice statunitense che hanno fortemente apprezzato questa coraggiosa opera artistica, ancor oggi particolarmente amata e ricercata.

27 brani tutti scritti e composti da Ellen River che ne dimostrano la maturità artistica ed hanno regalato due anni ricchi di soddisfazioni a questa singer-songwriter che ha portato la propria musica in giro per l’Italia, incontrando tanti appassionati del genere accorsi per l’occasione.

A tutto questo bisogna aggiungere la gioia per aver aperto i concerti di Lucinda Williams a Chiari e di Joan Osborne a Modena e per essersi aggiudicata il primo premio assoluto al concorso “L’artista che non c’era” organizzato dal network dedicato alla canzone d’autore “L’Isola che non c’era”.

‘LIFE’ DI ELLEN RIVER

Presentato al pubblico per la prima volta in un affollato release party tenuto presso il Vibra Club di Modena, ‘Life’ si è immediatamente fatto apprezzare sia dal pubblico che dalla stampa specializzata di settore, e da quella notte del 31 marzo 2023 si capiva che la strada era tracciata.

“Pare strano che alle nostre latitudini ci sia un’autrice così determinata e motivata con uno stile narrativo in grado di tradurre Life in un racconto di vita dove rock, country, blues, soul, folk e bluegrass si intrecciano nel messaggio di chi ancora affronta la vita con ironia, nonostante i bocconi amari… Una rivelazione, da ascoltare” (Mauro Zambellini, Buscadero)

“Ellen River is an artist to watch out for. 2023 saw the release of an adventurous double album, “Life”, her second recording as a solo artist, and in 2024 she followed up by opening for Lucinda Williams (in Chiari) and Joan Osborne (in Modena) on their European tours” (Rick Bayles, Americana UK)

“La timbrica vocale di Ellen assomiglia molto a quella di Grace Slick, dettaglio che aggiunge altro incanto al suo policromatico itinerario sonoro avvicinandolo ulteriormente ai requisiti necessari per un piccolo classico senza tempo” (Andrea Amadasi, Blow Up)

“la cantautrice dà prova di avere assimilato le lezioni dei grandi, ascoltati e riascoltati, di averle rielaborate con piglio personale, forte di esperienze segnanti e di ottime letture e frequentazioni, ma anche di un indiscutibile dono compositivo, che stempera nei brani, in una palette di variazioni e sfumature armoniche e tematiche, interpretate con convinzione ed emozione” (Laura Bianchi, Mescalina)

“c’è un angolo di Life per ciascun ascoltatore, materiale che potrà incuriosire o addirittura conquistare, e se più miti consigli avrebbero forse richiesto a Ellen River di condensare il meglio di questo raccolto, magari per sfruttarlo ancora in un album successivo, pare di poter dire che alla fine abbia avuto ragione lei” (Fabio Cerbone, RootsHighway)

“Con Life si arriva alla definitiva maturazione artistica, la saggezza e consapevolezza di chi si è confrontata con i migliori e dove il suono è maggiormente rappresentativo, le liriche veicolano messaggi di speranza, diretti, viscerali. Ballate intense e semi acustiche, country music, folk, blues e rock che brillano di luce propria” (Aldo Pedron, Off Topic)

“Una sera, poche settimane fa, mentre riportavo a casa un amico dopo aver assistito ad un concerto, ho inserito la fatidica chiavetta. Passati pochi minuti, il mio amico ha domandato: “brava, chi è?”, alla mia risposta, Ellen River, ha aggiunto, “inutile, le americane hanno una marcia in più”. Ed invece, la bravissima Ellen River in realtà è modenese, anche se la sua voce, la padronanza della lingua e lo spirito artistico, fanno di lei una perfetta ambasciatrice della musica “americana” sfoderando una voce versatilissima e capace di suscitare emozioni oltre ad una maturità compositiva sbalorditiva” (Stefano Tognoni, Il Popolo del Blues)

A-Z Press ha curato la comunicazione per la promozione dell’album nonché il packaging, grazie al lavoro di Antonio Boschi che ha seguito sia la parte grafica che quella fotografica.

Ellen River è un’artista a tutto tondo, capace di scrivere, produrre ed interpretare i propri brani unendo una immensa passione per la musica ad una professionalità, anche in studio di registrazione, da navigata artista.

Una carriera, la sua, iniziata in giovanissima età e che l’ha portata a confrontarsi con tantissimi generi musicali ai quali si è avvicinata con un assiduo ascolto prima attraverso radio e poi grazie ai vari supporti fonografici e ai tanti concerti ai quali ha assistito.

Dopo numerose esperienze artistiche maturate negli anni, nel 2018 esce il primo album a nome Ellen River, intitolato ‘Lost Souls’ e il 2023 vede l’uscita di ‘Life’, perfetto manifesto dell’Ellen di oggi, con tutte le esperienze musicali, i racconti e le emozioni particolarmente care a questa poliedrica artista.

Dal marzo 2023 Ellen River porta in giro per l’Italia il suo spettacolo ‘Life’ sia in versione solista (chitarra e voce) che accompagnata dalla propria band in versione duo, trio e quartetto.

