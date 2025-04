Dal 24 al 28 marzo incontro fra i partner del progetto europeo sulla biodiversità urbana

BiodiverCity, il Comune di Siena in Spagna per il meeting di Cieza

Da lunedì 24 a venerdì 28 marzo una delegazione del Comune di Siena ha preso parte al meeting internazionale del progetto BiodiverCity, tenutosi nella città spagnola di Cieza. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per i partner del progetto di condividere strategie e iniziative volte alla salvaguardia della biodiversità urbana.

Cieza, cittadina della comunità autonoma di Murcia, nella parte Sud-orientale della penisola iberica, è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo come “Tree city of the world”, un prestigioso titolo promosso dalla Fao e dalla Arbor day Foundation che premia le città impegnate nella gestione sostenibile del patrimonio arboreo urbano.

Durante il meeting, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla peer review (revisione paritetica) dei Piani integrati di sviluppo, documenti che analizzano il contesto cittadino e delineano linee guida per migliorare e valorizzare la biodiversità urbana. Un documento che sarà finalizzato entro il 2025 e che risulta in linea con il lavoro dell’amministrazione comunale nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano del verde. La visita ha permesso ai partecipanti di osservare direttamente come la Cieza affronta le sfide legate al cambiamento climatico e alla gestione delle risorse naturali, in particolare la scarsità d’acqua e la necessità di ombreggiatura durante la stagione estiva. Tra le soluzioni adottate, spiccano la piantumazione di nuovi alberi, la creazione di aiuole con piante che favoriscono gli impollinatori e il rafforzamento degli argini dei fiumi con nuove alberature e arbusti.

I prossimi mesi vedranno Siena protagonista di nuove iniziative legate alla biodiversità, sempre nell’ambito del progetto Urbact BiodiverCity. Dal 22 al 25 maggio, infatti, la città ospiterà il Festival diffuso della biodiversità , un evento che coinvolgerà la realtà del gruppo locale in una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza. Sarà l’occasione per esplorare insieme il valore della biodiversità urbana, con particolare attenzione alle “valli verdi” di Siena, spazi naturali da scoprire, tutelare e valorizzare.

A giugno, invece, sarà proprio Siena ad accogliere il meeting internazionale del progetto BiodiverCity . Un appuntamento importante, durante il quale i partner europei avranno modo di conoscere da vicino le strategie che la città sta mettendo in campo per promuovere una gestione sostenibile del verde urbano e per costruire un ambiente cittadino sempre più resiliente, vivibile e attento alla biodiversità.

Nel cartellone “Sipario rosso” lo spettacolo del Balletto di Siena, da venerdì 4 a domenica 6 aprile

Con “Don Chisciotte” la grande danza torna protagonista ai Rinnovati

Uno spettacolo ricco di luci, colori e atmosfere romantiche che si compenetra perfettamente ai movimenti e alla musica in forme originali e suggestive, cariche di bellezza ed energia. È il “Don Chisciotte” di Miguel De Cervantes, che su musiche di Aloisius Ludwig Minkus, nel riallestimento coreografico di Marco Batti, nel prossimo weekend, da venerdì 4 a domenica 6 aprile , sarà portato sul palco dei Rinnovati dal Balletto di Siena, per il penultimo appuntamento del cartellone “Sipario rosso” della stagione teatrale 2024/2025 dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

Immancabile l’ispirazione all’omonima opera letteraria di Miguel de Cervantes, le ambientazioni vivaci e il folclore spagnolo che questo titolo promette; l’inedito nuovo allestimento firmato da Marco Batti, direttore artistico del Balletto di Siena, mira a rendere al pubblico tutto il fascino del balletto originale con una verve più fruibile, leggera e leggibile sia a livello drammaturgico che estetico. Non verrà meno la grande tecnica classica, ruoli magnetici, quadri di grande fascino e artisti affermati: ad accompagnare Chiara Gagliardo e Giuseppe Giacalone nei ruoli dei giovani protagonisti innamorati, il terzo Primo ballerino della compagnia, Filippo Del Sal, nei panni dell’affascinante torero Espada, Matilde Campesi nel ruolo della magnetica Mercedes ed Elena Badalassi, solista del corpo di ballo senese come Campesi, nel ruolo della misteriosa e volubile Zingara, accompagnata dal giovane e promettente Ciro Napolitano.

L’appuntamento con “Don Chisciotte” è per venerdì 4 aprile alle ore 21, sabato 5 aprile alle ore 21 e domenica 6 aprile alle ore 17 al Teatro dei Rinnovati , in Piazza del Campo a Siena. Tre atti e un prologo pieni di narrazione, allegria, sogno, ma soprattutto grande danza, sono quello che Batti propone al pubblico, affidando la realizzazione delle scene a Sirt (Rubinacci) e quella dei costumi a Jasha Atelier e Nataliia Dolyk, lo stesso team che ha portato alla luce molti altri titoli, fortemente apprezzati dal pubblico italiano e non solo. Il disegno luci è di Claudia Tabbì.

L’incontro con il pubblico senese si terrà venerdì 4 aprile alle ore 18.30 presso il foyer del Teatro dei Rinnovati. I relatori saranno il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, il direttore artistico del Balletto di Siena, Marco Batti, e la docente associata in Discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena, Stefania Onesti.