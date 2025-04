Giornalismo e comunicazione, a Vinci la decima edizione del premio ‘Li omini boni’ va nello spazio

Per ‘Li omini boni’ premiati l’astronauta Guidoni, il TGR Leonardo, Rosa-Brusin e Tombelli. Cronista Toscano èGiovanni Fiorentino.

Il giornalismo ritorna a Vinci per i consueti premi ‘Li omini boni’ per la comunicazione e ‘Leonardo Berni’ per il Cronista Toscano.

Edizione tradizionale, ma inedita, quella del 2025, poiché viene fatta il 15 aprile, giorno speciale per tutta Vinci, visto che è la data di nascita del suo figlio più conosciuto, Leonardo.

Nell’Anno del Volo, nel quale gli eventi vinciani sono declinati al sogno più bello di Leonardo, il premio ‘Li omini boni’ – giunto alla sua decima edizione – vede come premiati alcuni nomi che si legano a doppio filo con la tematica del volo e del Genio.

La commissione del Premio ha infatti scelto Umberto Guidoni (astronauta e divulgatore scientifico), Francesco Marino (caporedattore centrale per il TGR Leonardo), Silvia Rosa-Brusin (giornalista scientifica) e Maura Tombelli (direttrice dell’osservatorio “Beppe Forti” di Montelupo Fiorentino (FI).

Questo il commento di Daniele Vanni, sindaco di Vinci: ” Quest’anno i premi ‘Li Omini Boni’ e ‘Leonardo Berni’ avranno una collocazione d’onore: il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo da Vinci, avranno la possibilità di vivere una serata unica, con ospiti di grande rilievo nell’anno dedicato al volo. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori per il lavoro fatto in questi mesi per individuare i vincitori e per realizzare l’evento che è diventato una delle più belle tradizioni del territorio “.

Una rosa di nomi inerente le tematiche leonardesche del volo e delle esplorazioni spaziali, mettendo insieme la passione per la divulgazione scientifica come servizio pubblico e lo stretto contatto, ognuno a modo suo, con il cielo, habitat naturale di chi ama volare.

Prima del premio ‘Li omini boni’, come consuetudine il premio per il Cronista Toscano intitolato a ‘Leonardo Berni’, che per questa edizione, l’undicesima, sarà conferito a Giovanni Fiorentino, giovane giornalista che sull’edizione locale de La Nazione racconta Vinci e nel quale la Commissione ha ritenuto affidare questo riconoscimento.

Io premierò

Umberto Guidoni

Astronauta e divulgatore scientifico, è il primo europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale.

La sua carriera è fatta di un continuo lavoro dedicato alla scienza e allo spazio: selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla NASA nel 1990 per la prima missione del satellite Tethered, comincia a far parte di vari equipaggi di studio per gli esperimenti legati all’elettrodinamicità nello spazio.

Come divulgatore scientifico, ha all’attivo diverse collaborazioni con radio, tv ed editoria a stampa, nonché numerosi libri.

TGR Leonardo

Leonardo è un giornale tematico che negli anni si è prefissato di unire “l’attenzione dell’attualità del quotidiano con il rigore della documentazione e dell’approfondimento”. A ritirare il premio Francesco Marino, caporedattore centrale delle testate giornalistiche regionali Rai.

Silvia Rosa-Brusin

Torinese, Rosa-Brusin ha seguito il TG Leonardo fin da quando è nato, facendolo crescere, diventandone volto della conduzione per molti anni. In lei, la comunità scientifica ha posto apprezzamenti e fiducia, fino ad affidarle il compito di fare da tramite con il pubblico.

Maura Tombelli

Montelupina, Tombelli è fondatrice e direttrice dell’Osservatorio Astronomico ‘Beppe Forti’ di Montelupo Fiorentino.

Da astronoma non professionista è riuscita a diventare la scopritrice di asteroidi più prolifica in Italia, con 199 corpi celesti, dal 1994

Giovanni Fiorentino , premio ‘Berni’ per il Cronista Toscano

Pratese, classe 1991, scrive prevalentemente per il quotidiano La Nazione (con cui ha iniziato a collaborare alla fine del 2012). Ha diretto la testata online “Novantesimo” dal 2017 al 2023. Autore del libro “Fussballpolitik. Un calcio alla democrazia”, pubblicato nel 2015 dalla casa editrice “Ensemble” e presentato al Salone del Libro di Torino.

La cerimonia di premiazione è prevista per martedì 15 aprile – giorno del 573° compleanno del Genio – alle 21.15 al Teatro di Vinci (Via Pierino da Vinci, 39 ). La presentazione della serata è affidata a Francesca Pinochi, giornalista ed esperta di comunicazione.

L’intera manifestazione è organizzata dal Club per l’UNESCO di Vinci e Vinci nel Cuore, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Vinci, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dell’Associazione Stampa Toscana.