Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano al The Three Palaces Festival di Malta

Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano sarà protagonista al The Three Palaces Festival di Malta – edizione primaverile dal 12 al 13 Aprile. Organizzata da Festival Malta, la manifestazione ha l’intento di celebrare l’eredità architettonica dell’isola attraverso performance e spettacoli

MONTEPULCIANO (SI) – “Il nostro ordinario è davvero straordinario”, su questa premessa ci concentra The Three Palaces Festival di Malta a cui prenderà parte, e sarà uno dei grandi protagonisti, il GST – Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano , dal 12 al 13 Aprile.

The Three Palaces è un festival annuale che si tiene a Malta, organizzato da Festivals Malta, che ha come intento quello di celebrare l’eredità architettonica dell’isola attraverso diverse performance e spettacoli culturali e artistici, in grado di rappresentare il significativo melting pot mediterraneo. Gli spettacoli si terranno in luoghi di grande rilevanza storica e architettonica, in particolare nelle città di Mdina e La Valletta. Il festival abbraccia la filosofia secondo cui tutti dovrebbero avere accesso al patrimonio, all’arte e alla cultura e grazie a questo festival il pubblico ha l’occasione di assistere a spettacoli intimi nella grandiosità di alcuni dei più bei palazzi di Malta, concedendosi una forma di espressione artistica che riflette l’identità della nazione e oltre.

Il GST di Montepulciano avrà un ruolo di rilievo all’interno della manifestazione , con esibizioni nei giorni 12 e 13 aprile e la squadra che si esibirà in spettacolari lanci ed eleganti coreografie, rese armoniose dal suono ritmico dei tamburi sarà così composta da nove sbandieratori (Giulio Santini, Gioele Benigni, Ginevra Benigni, Giovanni Guarino, Samuele Tonini, Elia Parlato, Gabriele Giorgi, Andrea Nocchi, Jacopo Parissi), sette tamburini (Giada Santini, Cristina Mosca, Teresa Gambacciani, Niccolò Mariani, Sofia Guerri, Gaia Giorgi, Alessandro Niosi) ec inque chiarine (Paul Max Edlin, Emanuele Maglioni, Paolo Parissi, Antonio Petrucci, Julio Giuseppe Straccia)

Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano è un’associazione culturale attiva dal 2007 fondata da un gruppo di giovani accompagnati dalla passione per la disciplina storica della bandiera e del tamburo, con l’obiettivo di promuoverla. L’associazione opera principalmente nell’ambito della rievocazione storica del Bravìo delle Botti di Montepulciano e si impegna anche a presentare i propri spettacoli in occasione di eventi esterni, esibendosi in occasione di rievocazioni storiche sia in Italia che all’estero.

Il Three Palazzi Festival di Malta è il connubio perfetto tra spazio ed esperienza e quest’anno gli organizzatori hanno deciso di regalare al proprio pubblico un fine settimana primaverile dove potrà conoscere più da vicino la cultura e l’arte delle rievocazione storiche dell’Italia e della Toscana.

