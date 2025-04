Da Piacenza a Rimini 103 progetti per contrastare le discriminazioni di genere

Pari opportunità. Finanziati 103 progetti da Piacenza a Rimini per contrastare le discriminazioni di genere: oltre 2,7 milioni di euro dalla Regione. Allegni: “Vogliamo promuovere il cambiamento culturale come argine a un fenomeno che lascia sgomenti. Rafforziamo il nostro impegno, insieme alle istituzioni e al mondo dell’associazionismo, per interventi di prevenzione nei contesti formativi”

Settecentomila euro in più rispetto alle risorse inizialmente previste dal bando. Obiettivo: accogliere il maggior numero possibile di progetti e sostenere le attività di Enti locali e associazioni. Contributi fino all’80% del costo complessivo

Bologna – La Regione rafforza il proprio impegno per contrastare stereotipi, pregiudizi e ogni forma di discriminazione basata sull’identità di genere.

Superano i 2,7 milioni di euro le risorse stanziate per finanziare nel biennio 2025-2026 103 progetti presentati da Enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, Onlus. Oltre 700 mila euro in più rispetto ai 2 milioni messi a bando nel settembre scorso.

Diverse le attività rivolte al mondo della scuola – agli insegnanti, ma anche alle famiglie – con una particolare attenzione al contrasto all’hate speech e cyberbullismo e più in generale ai condizionamenti che arrivano dai social media e dalla comunicazione pubblicitaria. Un’attenzione per le giovani generazioni centrale anche nei diversi progetti di teatro immersivo e contest musicali. E nelle tante iniziative in ambito sportivo, tra le quali la promozione degli “Urban sport” come parkour, bmx, skate, capoeira, arti circensi che si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi, con la partecipazione di testimonial impegnati nella lotta contro la discriminazione di genere, momenti di discussione e condivisioni su queste tematiche.

“Dobbiamo lavorare insieme, donne e uomini, per promuovere il cambiamento culturale come argine a un fenomeno, quella della violenza di genere, che è sotto gli occhi di tutti e lascia sgomenti- sottolinea l’assessora alla Cultura e Pari opportunità, Gessica Allegni-. Occorre investire di più nella prevenzione, agendo nei contesti formativi: dalla famiglia alla scuola, alla comunità. Per questo abbiamo deciso di aumentare i finanziamenti regionali inizialmente previsti con questo bando, così da poter accogliere il maggior numero possibile di progetti e sostenere le attività degli Enti locali e del mondo dell’associazionismo. Confidiamo che sul terreno del rispetto reciproco, capace di accogliere e integrare le differenze, possa crescere una società inclusiva e veramente paritaria”.

Nella graduatoria approvata nell’ultima seduta dalla Giunta regionale anche iniziative rivolte agli esercizi commerciali che intendono far diventare la propria attività un luogo sicuro con personale sensibilizzato e formato per promuovere una fruizione più autonoma, libera e sicura da parte delle donne.

L’attenzione alle donne migranti e all’identità di genere

Non mancano i progetti rivolti all’inclusione delle donne migranti per sostenere l’acquisizione delle competenze linguistiche e digitali. Così come gli interventi rivolti al contrasto alle discriminazioni in ragione dell’orientamento sessuale e identità di genere con una particolare attenzione alla prospettiva di genere e all’inclusione delle persone LGBTQIA+, attraverso una combinazione di arte pubblica, dibattito culturale e coinvolgimento delle comunità locali. Il contributo regionale arriva a coprire fino all’80% del costo complessivo del progetto.

Paola Fedriga