Comune di Sarteano, 10 aprile 2025

Il Castello di Sarteano risplende di nuova luce

Continua il lavoro di relamping e di valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico ad opera del Comune di Sarteano con la nuova opera di illuminazione della Rocca

Durante lo scorso fine settimana si sono accese le nuove luci che mettono in risalto le geometrie maestose della Rocca di Sarteano, da sempre simbolo identitario del paese. È infatti dal 1038, data a cui risale il primo documento che ne attesta l’esistenza, che la struttura svetta su Sarteano, rappresentando il territorio tutto. Nel corso di un millennio sono state apportate varie modifiche, tra cui quella più importante avvenuta nel cinquecento ad opera dell’architetto Baldassarre Peruzzi, che ha restituito l’attuale formazione fortificata.

Tra gli interventi si inserisce anche quello dell’attuale amministrazione che ha previsto l’installazione di 14 nuovi fari a tecnologia LED , posizionati per evidenziare il mastio, le torri, la prima cinta muraria ei camminamenti di ronda. Per garantire continuità e armonia visiva è stata scelta una luce naturale da 4000 kelvin, in linea con quella già adottata per il centro storico.

L’investimento complessivo ammonta a circa 8.000 euro, un’azione concreta che unisce attenzione al patrimonio storico e sensibilità ambientale: “Non si deve mai dare per scontata la bellezza dei nostri borghi e delle opere d’arte e architettoniche che li caratterizzano – commenta il Sindaco Francesco Landi – Mai abituarsi al bello ed invece adoperarsi quotidianamente per valorizzare il patrimonio lasciatoci in eredità da chi è venuto prima di noi. Aprire un nuovo museo, come è stato per la sala d’arte sacra intitolata a Domenico Beccafumi, rendere fruibile il patrimonio artistico di Sarteano il maggior numero di ore possibili o, come in questo caso, valorizzare l’imponenza del nostro castello attraverso un progetto di relamping che mette in evidenza le linee del monumento che maggiormente caratterizzano Sarteano Un lavoro che ha anche una valenza ambientale e di risparmio energetico e che acquisisce più valore perché curato direttamente dall’ufficio tecnico comunale con la consulenza del tecnico Paolo Salvadori e la realizzazione dell’elettricista Marco Mazzuoli e degli operai del comune” .

L’illuminazione della Rocca si inserisce infatti all’interno di un più ampio programma di efficienza energetica avviato dal Comune di Sarteano nel 2020 . Tra gli interventi realizzati ricordiamo la sostituzione con tecnologia LED di tutti i 911 punti luce del paese, il rinnovamento completo dell’illuminazione del Teatro degli Arrischianti e l’installazione di pompe di calore per la sostituzione delle caldaie del Palazzo Comunale e del Teatro.

Un percorso di cura e rigenerazione del patrimonio che guarda al futuro con responsabilità, investendo su sostenibilità, innovazione e valorizzazione, in primis, dei simboli dell’identità locale.