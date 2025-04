ArteVento Cervia: workshop sugli aquiloni

Prosegue la 45° edizione di

ARTEVENTO CERVIA

La grande festa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia prosegue con il workshop guidato dall’artista polacca Alicja Szalska, l’incontro con gli ospiti della Cooperativa Sociale il Cigno e l’ARTEVENTO KITE PARADE con la sfilata del dragone della tradizione cinese, il toro meccanico dell’artista Doghead da Mutonia e la cantante Marianne Mirage

Il programma di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2025

ARTEVENTO CERVIA – Fabio Panzavolta

Volo degli aquiloni | 24 Aprile – 4 Maggio 2025

Spiaggia di Pinarella, Cervia

La 45° edizione del più longevo Festival Internazionale del mondo dedicato all’aquilone come forma d’arte ed emblema ecologista prosegue con successo sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia, che fino al 4 maggio ospiterà artisti del vento, designer e appassionati di arte eolica provenienti da tutto il mondo.

In questi giorni, Artevento ha registrato numeri sbalorditivi tra visitatori, campioni di volo acrobatico e ospiti di assoluta eccellenza giunti nella Capitale Mondiale dell’Aquilone per celebrare tutti insieme le ricorrenze degli 80 anni dalla Liberazione, i 40 anni dal brano “Cervia’s Kite” di Lucio Dalla, i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei e gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco.

Quest’anno, la manifestazione propone mostre, laboratori per grandi e piccini, voli diurni e 2 voli notturni, musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo, teatro danza, parate e attività per tutta la famiglia che ruotano attorno ad un unico, incisivo messaggio: l’appello della comunità internazionale del festival a restare umani, fraterni e solidali, intraprendendo una resistenza di tipo culturale a salvaguardia di tutti i diritti acquisiti.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 28, MARTEDÌ 29 E MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

La giornata di lunedì 28 aprile sarà sotto il segno dei laboratori creativi e di meravigliosi display collettivi che coloreranno il cielo sopra Cervia a partire dalle ore 10.00.

Uno dei momenti clou della giornata sarà l’appuntamento presso la Fiera Nord con il cosiddetto Poppies Workshop, l’incontro degli iscritti al laboratorio di costruzione per adulti con l’artista del vento polacca Alicja Szalska. Artevento, infatti, offre anche agli adulti l’occasione d’imparare a costruire un aquilone in maniera “professionale” sotto la guida esperta dell’artista polacca Szalska e in collaborazione con Righi per Cucire. Maggiori informazioni su https://artevento.com/laboratori/#laboratorio-adulti.

Nel pomeriggio ci si sposta nell’Area delle esibizioni. Alle ore 15.00 tutti col naso all’insù ad ammirare la Sky Gallery sulle delegazioni ospiti di quest’anno, seguita dall’abituale appuntamento alle ore 16.00 con lo Sport Kite Show, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team.

Artevento prosegue martedì 29 aprile. Alle ore 14.30, nell’Area delle esibizioni è in programma l’appuntamento We Are Family, l’incontro con gli ospiti della Cooperativa Sociale il Cigno in visita al festival come conclusione del percorso creativo promosso dall’Associazione Artevento Cervia Aquiloni dal Mondo APS nelle rsa della provincia di Forli Cesena.

Questo momento celebrativo di grande rilevanza sarà seguito alle 15.30 dallo straordinario volo collettivo ispirato al tema del papavero, simbolo della 45esima edizione, che prende il nome di Sky Gallery –1000 papaveri rossi.

ARTEVENTO CERVIA 2024 – Foto Repertorio

Come di consueto, concluderà la giornata la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team Sport Kite Show, che terrà compagnia a grandi e piccini fino al tramonto.

Numerosi e imperdibili appuntamenti sono previsti per mercoledì 30 aprile, giornata che vedrà non solo meravigliosi voli collettivi ed esibizioni di volo acrobatico, ma anche l’attesa ARTEVENTO KITE PARADE, la travolgente incursione musicale nel centro storico di Cervia, una spettacolare parata delle delegazioni ospiti accompagnata dal Dragone della tradizione cinese e dal toro meccanico dell’artista Doghead da Mutonia. Artevento sostiene l’importanza artistica e culturale della visione maturata nel villaggio ribattezzato “Mutonia” di Mutoid Waste Company, la comunità internazionale di artisti nata a Londra negli anni ’80 e approdata a Santarcangelo di Romagna su invito del Festival dei Teatri nell’estate del ’90, oggi raggiunta da un’ordinanza di sgombero. L’opera dei Mutoid diventa protagonista della resistenza culturale promossa da Artevento per salvaguardare un parco artistico che non ha eguali nel mondo oltre che i valori dell’accoglienza e della contaminazione tra culture e arti.

Madrina d’eccezione della serata, Marianne Mirage che canta la pace con il calore graffiante dell’inconfondibile timbro soul che le ha meritato di aprire i palchi della regina del rock Patty Smith. in questa serata speciale, circondata dal calore dell’ARTEVENTO FAMILY, Mirage ci ricorda che people have the power!

Marianne Mirage

Vi ricordiamo che fino al 4 maggio, al Magazzino del Sale è possibile visitare gratuitamente la mostra “Balance and Harmony” del Maestro Indonesiano Kadek Armika.

Inoltre, presso la Fiera del Vento Nord è possibile gustare i sapori tipici della tradizione romagnola grazie alla presenza di un ristorante di pesce in riva al mare che Artevento ha voluto includere tra le novità di quest’anno, al fine di promuovere e valorizzare la pesca locale dell’alto Adriatico.

Il programma completo di ARTEVENTO CERVIA è consultabile su https://artevento.com/.

La scaletta degli appuntamenti è soggetta a variabili a causa delle condizioni del vento.

INFORMAZIONI UTILI

EVENTO: 45° ARTEVENTO CERVIA FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE

DOVE: Cervia – Magazzino del Sale Torre & Spiaggia di Pinarella

CALENDARIO:

30 Aprile

ARTEVENTO KITE PARADE

Cervia – Magazzino del Sale

1° Maggio

3° Annullo Postale dedicato alla figura leggendaria di Kintaro eroe giapponese dei bambini, simbolo di Artevento 2025

Dal 2 al 4 Maggio

Cervia’s Cup Campionato Italiano di Volo Acrobatico STACK Italia

3 Maggio

La Notte dei Miracoli – Spettacolo multidisciplinare

Spiaggia di Pinarella

Per iscriversi ai laboratori è necessario presentarsi fisicamente al Desk Artevento presso la Fiera Nord dove sarà possibile pianificare la propria iscrizione e orari di apertura delle tende laboratorio nord e sud.



