Trionfa la 45° edizione di

ARTEVENTO CERVIA

Il Festival Internazionale dell’Aquilone

batte ogni record

ARTEVENTO CERVIA 2025 – Foto Repertorio

Cervia – Spiaggia di Pinarella & altre location

CARTELLA STAMPA E FOTO

Si conclude con numeri da record la 45° edizione di ARTEVENTO CERVIA, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo che anche quest’anno ha confermato il suo ruolo trainante come principale evento di riferimento a livello internazionale nell’ambito dell’arte eolica con ripercussioni senza eguali sotto il profilo culturale e turistico.

Dedicata agli 80 anni dalla Liberazione, l’edizione di questa primavera ha segnato un nuovo primato di presenze e partecipazioni. Sono stati migliaia gli aquiloni in volo ogni giorno nel cielo sopra Cervia, con un’affluenza complessiva superiore agli 800.000 visitatori, tra turisti italiani provenienti da Nord a Sud della penisola e tanti visitatori stranieri.

Durante i 4 giorni della preview di Pasqua e gli 11 giorni di festival che hanno animato i 3 ponti primaverili sono giunti nella Capitale Mondiale dell’Aquilone oltre 250 artisti invitati come ospiti ufficiali provenienti da 50 Paesi e 5 continenti, insieme a oltre 2.000 aquilonisti partecipanti spontanei.

L’edizione dei record è stata ampiamente coperta da una ventina di emittenti televisive e radiofoniche italiane ed estere, molte delle quali presenti con le loro troupe direttamente sulla spiaggia per interviste e reportage con approfondimenti dedicati agli ospiti ufficiali e agli organizzatori, prima fra tutti la Direttrice Artistica del festival Caterina Capelli e centinaia di “Maestri del vento” e campioni di volo acrobatico. Oltre che sulle delegazioni in arrivo da Cambogia, Cina, Corea, Indonesia, Malesia e Giappone al centro degli approfondimenti dedicati da ARTEVENTO al patrimonio immateriale, un forte accento è stato posto infatti quest’anno anche sul settore sportivo che ha visto l’esecuzione di più di 300 esibizioni di volo acrobatico, non solo nell’ambito del prestigioso Campionato Italiano di Volo Acrobatico Cervia’s Cup – a cura di STACK Italia Federazione Volo Acrobatico, partner sportivo di ARTEVENTO – ma anche dai piloti fuoriclasse, che a turno si sono esibiti in solo, coppia e team con balletti a ritmo di musica, coinvolgendo con entusiasmo il pubblico assiepato intorno all’arena delle esibizioni. Quest’edizione da record ha visto nello specifico la prestigiosa presenza in contemporanea del Campione del Mondo di Volo Indoor a Weifang Cina 2025 Nils Guhl dalla Germania, del finalista di America’s Got Talent Connor Doran e del Campione e Guinness man John Barresi dagli USA insieme ai piloti acrobatici del Cirque du Soleil Sebastian Clarke dalla Francia e Chris Goff dall’Inghilterra, come il pluripremiato campione del mondo Carl Robertshaw.

La 45° edizione di Artevento si è distinta anche per la ricca rassegna stampa, con oltre 700 pubblicazioni su testate nazionali ed internazionali tra mensili, settimanali, quotidiani e siti web, che hanno contribuito ad ampliare un patrimonio di oltre 1.400 pagine di articoli, servizi e approfondimenti.

Particolarmente significativo quest’anno è stato l’allestimento della mostra personale di Kadek Armika (Indonesia) al Magazzino del Sale nel centro di Cervia, al fine di celebrare non solo la sua arte ma anche l’importanza dell’Indonesia e di Bali – Ospite d’Onore – nel contesto culturale del festival. Il dialogo tra Occidente e Oriente si è poi consolidato con la presenza speciale del Team Maori, una delle delegazioni più amate di Artevento, che ha reso omaggio alla memoria di tutti i soldati arruolati da terre lontane durante la Seconda Guerra Mondiale e caduti per la nostra libertà.

Ad illuminare il cielo notturno sono stati ben 3 eventi serali, tra i quali l’iconica Notte dei Miracoli con autentiche opere d’arte contemporanee di aquilonisti, performer e designer, illuminate in riva al mare.

Foto a sinistra: ARTEVENTO CERVIA 2025 – © Florian Janich

Foto a destra: ARTEVENTO CERVIA 2025 – Installazione di Michel Gressier

A fare della multidisciplinarità il valore aggiunto di questa edizione della manifestazione è stata la partecipazione di 2 compagnie di circo contemporaneo, la messa in scena di 6 spettacoli teatrali – grazie anche alla preziosa collaborazione di ATER Fondazione – e decine di presentazioni di libri. Numerose anche le testimonianze e i momenti dedicati a realtà affini ai valori e agli ideali promossi da Artevento, quali Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace, Resq People Saving People, Mediterranea Saving Humans, Emergency, Regione Emilia-Romagna, Sapienza Università di Roma, Mutonia (Mutoide Waste Company), Cooperativa il Cigno.

Una delle novità di questa edizione del festival è stata la proiezione di 1 docu-film sulla spiaggia, intitolato “A Nord di Lampedusa” dedicato all’esperienza del pescatore Vito Fiorino, cui si deve il salvataggio di 47 migranti durante la tragedia che il 3 ottobre 2013 costò la vita a 368 persone nelle acque di Lampedusa. Insieme a lui, a cui è stato conferito il Premio Speciale per Meriti di Volo di quest’anno, sono stati ospiti di Artevento anche l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il regista Alessandro Rocca, il Professore Marco del Bene ordinario di Storia del Giappone all’Università la Sapienza di Roma, la scrittrice Rote Zora, la sindacalista Corinna Armuzzi e l’illustratrice per l’infanzia Ruth Whiting dagli USA.

In nome della condivisione, della fratellanza e della pace fra i popoli, Artevento ha inoltre organizzato ben 2 parate delle delegazioni ospiti, quali la Cerimonia delle Bandiere e l’ARTEVENTO KITE PARADE, che hanno unito aquilonisti e pubblico in un’unica grande festa. Numerosi anche i concerti e gli interventi musicali, con partecipazioni di rilievo come l’Orchestra Musical Mente, la ForlìMusica Orchestra, Cervia Gospel Soul, Fracass&Ganasa Guggen Band dal Ticino e la celebre cantautrice Marianne Mirage.

ARTEVENTO CERVIA 2025 – Foto repertorio

Come di consueto, non sono mancati numerosi e gioiosi laboratori e corsi per adulti, ragazzi e bambini, che hanno reso Artevento una preziosa occasione di crescita educativa e di divertimento per tutte le età. Per la prima volta, infatti, l’iniziativa si è estesa accogliendo numerosi gruppi di anziani delle RSA, che hanno costruito i loro aquiloni con enorme emozione, regalando momenti di gratificazione ed entusiasmo non solo per i partecipanti ma anche per l’organizzazione stessa.

L’edizione dei record si è inoltre storicizzata grazie alla realizzazione di 3 annulli postali speciali, dedicati ai temi del festival e realizzati da Filatelia Poste Italiane, primo tra tutti quello dedicato a Kintaro, il bambino d’oro della tradizione giapponese, ispiratore del poster della 45esima edizione a firma di Caterina Capelli.

ARTEVENTO CERVIA 2025 – Foto repertorio

Il Festival Internazionale dell’Aquilone – intitolato oggi semplicemente ARTEVENTO – è organizzato dall’Associazione Artevento Cervia Aquiloni dal Mondo APS che ne sviluppa i temi e il progetto anche attraverso le attività espositive e didattiche itineranti del Museo dell’Aquilone, i percorsi creativi sperimentali all’Officina Artevento Ex Barrumba e l’appuntamento autunnale One Sky One World dedicato alla pace in preparazione della Marcia PerugiAssisi.

Valorizzando le caratteristiche tematiche e l’esperienza multiculturale e interdisciplinare del festival, l’associazione persegue gli obiettivi dell’Agenda ONU2030 in maniera creativa e originale attraverso lo studio e la divulgazione delle culture dell’aquilone e promuovendo i diritti umani, la pace e la sostenibilità ambientale attraverso lezioni di creatività ambientale, esposizioni, visite guidate e laboratori di costruzione per partecipanti di ogni età e abilità.

ARTEVENTO è oggetto del progetto ministeriale “Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa”. A cura dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia in convenzione con le Università degli studi della Basilicata, di Firenze, di Siena e di Torino.

Realizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Cervia, la Regione Emilia-Romagna, APT Servizi, Consorzio Turistico Aquiloni, Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Bagnini Cervia.

ARTEVENTO da appuntamento allo Spin Off autunnale One Sky One World dal 3 al 5 Ottobre 2025 e poi all’anno prossimo con la 46esima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone dal 23 Aprile al 3 Maggio 2026.