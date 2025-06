Palermo: Notte Bianca de La Martorana. 6 giugno

COS’E’ LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE

La Lunga notte delle chiese e’ la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualita’.

La Lunga Notte delle Chiese è un evento organizzato dall’associazione BellunoLaNotte.com con la collaborazione delle Diocesi partecipanti. L’idea nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente.

COME SI SVOLGE

Per un giorno nella splendida cornice delle nostre chiese, vengono organizzate diverse iniziative e programmi culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. La collaborazione è con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla Cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali Giovanili, le molte confessioni religiose. E’ un evento ecumenico.

Un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perchè in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale.

Moltissimi sono gli eventi proposti durante la Lunga Notte delle Chiese, che sono sempre gratuiti e a ingresso libero, aperti a tutti.

Informazioni in Pillole

La prima grande rete dei luoghi di culto;

Un’idea per coinvolgere la Chiesa nella vita sociale della città;

Centinaia di eventi organizzati dalle tante associazioni coinvolte;

L’ingresso alle chiese e agli eventi è totalmente gratuito per tutti;

Una notte bianca delle chiese.

PARTECIPA CON LA TUA CHIESA ALL’EVENTO

L’ultima edizione (7 giugno 2024) si è svolta con molte iniziative in tutta Italia:

150 Diocesi,

+ di 220 luoghi tra Chiese,

Musei Diocesani, Santuari…

INFORMAZIONI PER ORGANIZZATORI

La 10a edizione si terrà venerdì 6 giugno 2025.

Il TEMA che farà da filo conduttore,

è…

ABBRACCIAMI

(Lc 15,11-32)