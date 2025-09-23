Domenica 28 settembre giornata di sensibilizzazione sulle specie minacciate del Vietnam

Domenica 28 settembre 2025 il Bioparco di Roma organizza una giornata di sensibilizzazione dal titolo “Vietnamazing” sulla biodiversità del Vietnam, dove molte specie di animali e piante rischiano l’estinzione a causa del bracconaggio e della perdita di habitat. L’evento si svolge in adesione alla campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Europea Zoo e Acquari (EAZA) che ha l‘obiettivo di unire le forze con i partner vietnamiti e internazionali per la conservazione, collegando i processi di pianificazione della conservazione in situ ed ex situ alle azioni sforzi di ripristino degli habitat, attraverso la ricerca scientifica, l’educazione alla conservazione e la raccolta di fondi.

Domenica dalle 11.00 alle 17.00 i visitatori troveranno nel parco tre postazioni tematiche. ‘Vietnamemory’, con un gioco del memory gigante per conoscere il gibbone dalle guance bianche, la testuggine palustre del Vietnam, la lucertola coccodrillo e molte altre specie. Nella seconda stazione ci sarà il gioco ‘stai in campana’, in cui ci saranno nove specie da salvare nelle caselle di una campana tracciata a terra. Man mano che si salterà da una all’altra casella, l’operatore didattico svelerà il nome della specie, approfondirà la conoscenza della biologia e del comportamento e illustrerà le cause di minaccia.

‘Una caccia a fin di bene’ è la divertente attività della terza postazione che si svolgerà all’interno dell’orto didattico. Si tratta di una caccia al tesoro, in cui i bambini dovranno trovare tra i cespugli e i rami degli alberi quindici icone di oggetti ispirati alle tematiche del commercio di animali da compagnia, dei viaggi sostenibili e della fast fashion. Raccolte tutte le icone, i partecipanti le riorganizzeranno per argomento su un tabellone e l’operatore fornirà le spiegazioni e gli approfondimenti.

L’obiettivo delle attività ideate per l’occasione dallo staff Bioparco è sottolineare il valore della mission degli zoo moderni e l’importanza del coinvolgimento del singolo per la salvaguardia della biodiversità.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Maggiori info su bioparco.it

