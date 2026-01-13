Cultura. Sciroppo di Teatro® festeggia la quinta edizione e si rinnova con il Family&Friends Pass che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone. Allegni, Conti, Fabi: “Portare le famiglie a teatro è investimento strategico per il futuro del nostro territorio”

Da gennaio ad aprile 2026 oltre 90 spettacoli in cartellone per bambini e bambine tra i 3 e gli 11 anni, coinvolti oltre 260 pediatri, 43 centri per le famiglie e 31 teatri in 30 Comuni di sette province della regione

Bologna – Prescrivere alle famiglie il teatro come “medicina straordinaria” per prendersi cura di sé insieme agli altri. Torna per il quinto anno, ma con una formula rinnovata, Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale per famiglie di Ater Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, e sostenuto da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca.

Nell’edizione 2026 sono coinvolti oltre 260 pediatri (erano 150 nella prima edizione), 43 centri per le famiglie e 31 teatri in 30 Comuni, distribuiti in sette province della regione. Per festeggiare la quinta edizione Sciroppo di Teatro® propone una nuova formula: il voucher personale distribuito da pediatri e centri per le famiglie diventa pass di gruppo, un Family&Friends Pass che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3 euro a testa. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da coinvolgere amici, compagni di scuola, vicini.

La nuova stagione di Sciroppo di Teatro® è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Regione, a Bologna.

“Il teatro è stare insieme, condividere emozioni – sottolineano gli assessori regionali Gessica Allegni (Cultura), Isabella Conti (Welfare) e Massimo Fabi (Politiche per la salute) -. Grazie a questo progetto che coinvolge sempre più famiglie, il teatro diventa un’opportunità, uno stimolo a prendersi cura di sé, a sollecitare la creatività e rafforzare il senso di comunità. In questo senso la cultura diventa un vero e proprio strumento di welfare, capace di generare benessere psicofisico, inclusione sociale e crescita personale. Quello del teatro è un linguaggio universale, che vogliamo continuare a incentivare e promuovere perché fa bene ai singoli così come alle comunità, ed è un investimento strategico per il futuro del nostro territorio”.

“Con il Family&Friends Pass, Sciroppo di Teatro® compie un salto di qualità- dichiara Natalino Mingrone, presidente di Ater Fondazione-. Non si tratta solo di rendere il teatro più accessibile economicamente, ma di trasformarlo in una leva in grado di stimolare buone pratiche di comunità: passiamo dal sostenere il singolo nucleo familiare al promuovere reti di prossimità, dall’agevolazione individuale all’investimento nelle relazioni tra pari. Questa evoluzione rappresenta perfettamente la maturità che il progetto ha raggiunto in questi anni di attività, trascorsi con l’orecchio teso ad ascoltare i bisogni e i desideri dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie”.

Nato nel 2021-22 come risposta all’isolamento prodotto dalla pandemia, Sciroppo di Teatro® permette ai pediatri e ai centri per le famiglie dell’Emilia-Romagna di prescrivere il teatro per famiglie, per bambini e bambine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, attraverso la consegna di un libretto con le illustrazioni di Matteo Pagani.

Il cartellone della stagione 2026

Sono oltre 90 gli spettacoli per famiglie in programma in sette province dell’Emilia-Romagna da gennaio ad aprile 2026, in un cartellone curato da Ater Fondazione che attraversa tutti i linguaggi del teatro: da quello di figura a quello di narrazione, dai burattini alla clownerie, dal teatro d’attore alle videoproiezioni, alla musica dal vivo, all’opera lirica. Gli spettacoli sono aperti a tutti, anche senza la “ricetta” del pediatra.

Il primo sipario si apre nella provincia di Reggio Emilia: dopo il debutto martedì 6 gennaio 2026 a Correggio con Nella pancia del teatro della compagnia MOMOM; domenica 18 gennaio la rassegna prosegue a Guastalla con Gli stivali di Amanda di Compagnia Teatrale Mattioli e a Scandiano con I Bestiolini di Gek Tessaro. A Reggio Emilia, sempre il 18 gennaio, debutta Kai nel cuore blu del Teatro del Buratto.

Nella provincia di Parma, la stagione parte domenica 11 gennaio a Busseto con Il più furbo di Teatro Gioco Vita; domenica 18 gennaio è la volta di Fidenza con Racconto alla rovescia della Compagnia MOMOM e di Parma con Terra! di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole.

Nella provincia di Modena, doppio debutto domenica 11 gennaio: a Mirandola con Ouverture des saponettes di Studio Ta Daa e a Novellara con Cinerentola della Baracca Testoni Ragazzi; domenica 18 gennaio prima a Bomporto con I brutti anatroccoli della Compagnia Stilema.

Nella provincia di Forlì-Cesena si inizia domenica 11 gennaio a Modigliana con Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo di Altri Posti In Piedi; domenica 18 gennaio la programmazione arriva a Cesenatico con Vassilissa e la Babaracca di Kuziba Teatro e a Longiano con Pollicino Show di Artemis Danza.

Nella provincia di Rimini, due prime domenica 11 gennaio: a Morciano di Romagna con Storia di Pinocchio della Compagnia Teatrale Mattioli e a Santarcangelo di Romagna con Sciopero di Schedìa Teatro; domenica 18 gennaio la rassegna inaugura a Novafeltria con Monkeybiz di Fossick Project.

Nella provincia di Ravenna, appuntamento domenica 18 gennaio a Conselice con Closciart degli Eccentrici Dadarò; per Russi, invece, il primo sipario si apre domenica 25 gennaio con Circo Miranda di Fontemaggiore Teatro.

L’ultima provincia ad aprire il sipario è Bologna: appuntamento domenica 1^ febbraio a Castiglione dei Pepoli con Teresa che catturò il buio di Teatro del Buratti, poi l’8 febbraio a Marzabotto con La bella e il bestiolino di Teatro Al Quadrato; per Calderara di Reno il primo spettacolo è Il nuovo vestito dell’imperatrice di Alice Bossi – Teatro Evento in programma domenica 15 febbraio. La programmazione prosegue con appuntamenti in tutti i territori fino al 12 aprile 2026.

Il programma completo e aggiornato è consultabile al link: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026

La rete dei Comuni

Il progetto quest’anno raggiunge per la prima volta il numero record di 31 teatri in 30 Comuni, distribuiti su sette province dell’Emilia-Romagna: nel Parmense aderiscono i Comuni di Busseto, Fidenza, Parma; nel Reggiano: Correggio, Guastalla, Novellara, Scandiano, Reggio Emilia; nel Modenese: Bomporto, Carpi, Concordia sulla Secchia, Maranello, Mirandola, Modena, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Sassuolo; nel Bolognese: Calderara di Reno, Castiglione dei Pepoli, Marzabotto; nel Ravennate: Conselice, Russi; nella provincia di Forlì-Cesena, Cesenatico, Longiano, Modigliana; nel Riminese: Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria, Santarcangelo di Romagna, Rimini.

