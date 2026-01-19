Il Mercosur è un boomerang per le imprese agricole anche Coldiretti Calabria martedì 20 gennaio a Strasburgo

Davanti la sede del Parlamento Europeo nuova mobilitazione promossa da Coldiretti

È uno schiaffo alle nostre produzioni. E allora dopo Bruxelles la Coldiretti non dà tregua alle Istituzioni europee e si sposta a Strasburgo martedì (domani) 20 gennaio davanti alla sede del Parlamento Europeo la mobilitazione permanente di Coldiretti con l’obiettivo di bloccare le follie della Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e 400 milioni di cittadini. “La firma del Mercosur, – meglio forse “Marcosur” commenta con ironia la Coldiretti Calabria, poiché difende gli interessi tedeschi – senza reciprocità e le massime garanzie sui controlli è un grave danno per cittadini consumatori e agricoltori – spiega la Coldiretti Calabria – un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero così di far entrare in Europa, e finire sulle nostre tavole, cibi prodotti senza gli stessi standard sanitari, ambientali, di lavoro etico e di sicurezza alimentare per i consumatori europei, che sono richiesti agli agricoltori della Ue”. Insomma, un boomerang per le imprese agricole. Quindi no all’agricoltura merce di scambio e noi – ribadisce Coldiretti -saremo in piazza per cambiarlo. Per l’organizzazione agricola “importare prodotti che sono realizzati con regole completamente diverse e con lo sfruttamento della manodopera minorile riteniamo che sia un’ingiustizia non solo fatta nei confronti dell’agricoltura, ma fatta nei confronti dell’intera collettività. La nostra battaglia, la nostra mobilitazione, continuerà finché non saremo riusciti ad ottenere delle risposte chiare da parte delle istituzioni europee”. Quando ci battiamo per le aziende agricole ci battiamo per la salute dei cittadini e questo loro lo sanno. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 a Place de Bordeaux, insieme a mille agricoltori soci della Coldiretti provenienti da tutta Italia si uniranno a quelli francesi della Fnsea per chiedere al Parlamento Europeo di fermare la deriva di questo progetto distruttivo della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.