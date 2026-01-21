Festa dello sport umbro: il Coni premia a Perugia le eccellenze regionali. Presidente Proietti: “lo sport è scuola di vita e coesione sociale”

(AUN) – Perugia, 21 gennaio 2026 – “Lo sport è scuola di vita, inclusione e coesione sociale. In Umbria continueremo a investire sui giovani, sulle società e sui valori che rendono la pratica sportiva un pilastro educativo e civile per le nostre comunità”. Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, intervenendo alla Festa dello sport umbro e delle benemerenze Coni, svoltasi all’Auditorium Figc di Prepo, a Perugia.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Giunio De Sanctis, il commissario del Coni Umbria Riccardo Giubilei, insieme ai rappresentanti delle federazioni sportive, delle società e delle istituzioni regionali e locali.

“Dietro ogni riconoscimento – ha aggiunto Proietti – ci sono sacrificio, disciplina, passione e spirito di squadra. Lo sport educa al rispetto delle regole, alla cultura dell’impegno e alla capacità di costruire relazioni. Come Regione vogliamo rafforzare il lavoro di squadra con Coni, Cip, Federazioni, enti locali e associazioni, sostenendo l’impiantistica, l’accesso alla pratica sportiva e i percorsi che mettono al centro i ragazzi”.

La manifestazione, promossa dal Coni Umbria, ha celebrato atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono distinti valorizzando risultati agonistici e impegno quotidiano nei territori. Nel corso dell’iniziativa sono state conferite le benemerenze sportive e consegnati riconoscimenti a figure e realtà del movimento sportivo regionale.

Ampio spazio è stato riservato anche allo sport paralimpico e al settore giovanile, a conferma dell’attenzione ai temi dell’inclusione e della formazione.

Tra i premiati figurano giovani promesse segnalate dalle federazioni regionali per i traguardi conseguiti nelle rispettive discipline, insieme a società sportive che hanno contribuito alla crescita del movimento sul territorio.

La Festa dello sport umbro e delle benemerenze si conferma così come un appuntamento di riferimento per l’intero sistema sportivo regionale, momento di incontro tra istituzioni, mondo associativo e famiglie, nel segno dei valori olimpici e paralimpici e di una visione dello sport come strumento di sviluppo umano e sociale.

