Ospite d’eccezione per lo spettacolo di mercoledì 28 gennaio al Teatro dei Rinnovati

Nicolò De Devitiis special guest della serata finale di “Stelle in corsa”

È Nicolò De Devitiis lo special guest della serata finale di “Stelle in Corsa” in programma mercoledì prossimo, 28 gennaio, alle ore 21 al Teatro dei Rinnovati. Il volto noto della tv, figura centrale del programma “Le Iene” di Italia 1 e di altre produzioni delle reti Mediaset, prenderà parte come ospite d’eccezione allo spettacolo conclusivo del talent show promosso dal Comune di Siena e dedicato ai giovani artisti del territorio provinciale.

De Devitiis, autore, inviato e conduttore televisivo e radiofonico nato a Roma nel 1990, dopo aver conseguito una laurea in Economia e un master in Marketing e Comunicazione ha iniziato la sua carriera come “bike blogger”, attirando l’attenzione dei media per i suoi contenuti innovativi e originali. Entrato nel mondo della televisione nel 2014, è conosciuto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di inviato nel programma “Le Iene” su Italia 1, format con cui ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo affrontando reportage e interviste con uno stile diretto e coinvolgente. Nel corso della sua carriera televisiva ha partecipato a numerosi programmi, sia come conduttore sia come inviato. Accanto all’attività in tv, De Devitiis ha maturato un’esperienza significativa anche in radio, lavorando come speaker per Radio 105, Radio2 e Radio Zeta. Il suo percorso professionale è caratterizzato da una particolare attenzione al racconto di temi culturali, sociali e musicali, interpretati con un approccio dinamico e orientato alle nuove generazioni.

La finale di “Stelle in Corsa” vedrà il pubblico non solo spettatore, ma parte attiva del percorso: il voto espresso in sala, infatti, contribuirà in modo determinante alla proclamazione del vincitore, insieme a quello della giuria tecnica composta da Fioretta Mari, Matilde Brandi e Vincenzo Bocciarelli, con un peso paritario del cinquanta per cento ciascuno. Dopo i casting dello scorso ottobre e una fase di selezione che ha registrato un’ampia partecipazione anche online, sono dieci i finalisti che si contenderanno la vittoria: Ilaria Villani, Gloria Paccagnini, Elia Lunghini, il Trio Meschino, Matilde Berrettini, Viola Bambini, Simone Manganelli, Giulio Martorelli, Andrea Bellotti e Matilde Bocci. Accanto a loro, saliranno sul palco anche Raul Bartalini Bigi, Simone Cristofori, Bruna Maria Giugno, Massimiliano Mattii, Sofia Verdiani e Jinsui Yang, protagonisti della serata ma non coinvolti nella votazione finale. In questi giorni i giovani artisti stanno ultimando le prove sotto la direzione artistica e la regia di Vincenzo Bocciarelli.

Il progetto, promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena, ha fatto registrare numeri significativi anche nella fase online: oltre 36.700 utenti attivi sulla piattaforma ufficiale, 5.839 voti espressi e circa 270.000 visualizzazioni complessive sui canali social. Un coinvolgimento ampio e trasversale che testimonia l’interesse del pubblico senese e non solo. In palio non c’è soltanto un premio in denaro di mille euro, ma anche un’importante opportunità artistica: l’apertura della rassegna “Sboccia l’Estate 2026” ai Teatri di Siena. La finale di “Stelle in corsa” si preannuncia dunque come una serata di grande spettacolo, capace di unire energia, talento e partecipazione, restituendo al teatro il suo ruolo di luogo vivo di incontro e scoperta.

I biglietti per assistere allo spettacolo di mercoledì 28 gennaio e partecipare alla votazione finale sono disponibili online sul sito stelleincorsa.comune.siena.it e presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, nel Cortile del Podestà, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 17.