Giovani. “Mi prendo il mondo”, ragazze e ragazzi protagonisti fino a domenica al festival di Parma. L’assessore Paglia: “Un’occasione di grande crescita e confronto su temi qualificanti per le giovani generazioni”

L’evento, con un contributo regionale di 30mila euro, è organizzato nell’ambito di Parma Capitale europea dei Giovani 2027 sostenuto da viale Aldo Moro con un finanziamento di 1,5 milioni di euro

Bologna – “Un’occasione di grande crescita per tutte le ragazze e i ragazzi della nostra regione”. L’assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia, ha sottolineato in questo modo l’importanza di “Mi prendo il mondo”, il festival in programma a Parma fino a domani, domenica 25 gennaio, organizzato nell’ambito delle di avvicinamento a “Parma Capitale Europea dei Giovani 2027”.

L’assessore ha portato i saluti istituzionali al panel dedicato a European Youth Capital 2027 e ha ricordato che “la motivazione con la quale Parma si è aggiudicata l’opportunità di essere la capitale europea dei giovani è perfettamente in linea con le politiche che stiamo portando avanti. Mi riferisco in particolare al nostro programma YOUZ- ha proseguito Paglia-. Lasciamo che siano i giovani non solo ad esprimere i loro bisogni, ma a progettare luoghi, tempi e spazi di discussione, in un continuo confronto con gli enti locali e la Regione, perché ci sia consonanza tra le politiche e le necessità reali”.

“Mi prendo il mondo”, un evento ideato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma – Capitale Europea dei giovani 2027, ha l’obiettivo di mettere al centro della discussione pubblica gli argomenti che stanno maggiormente a cuore alle giovani generazioni, e prevede una serie di aree tematiche al centro degli incontri, aperti non solo ai giovani ma a tutto il pubblico di lettrici e lettori: ambiente e sostenibilità; conflitti e geopolitica; diritti, parità di genere e pari opportunità; crescita e amore; salute mentale, benessere e fragilità; multiculturalità e inclusione; migrazioni e solidarietà internazionale; intelligenza artificiale e scenari futuri; etica e sport; lavoro e imprenditoria; arte, giornalismo e letteratura.

“Mi prendo il mondo” può contare su un contributo regionale di 30mila euro del Fondo nazionale politiche giovanili 2024-2025. A Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, inoltre, è stato destinato un contributo regionale di 1,5 milioni di euro.

Stefano Aurighi