Due i momenti istituzionali in programma per martedì 10 febbraio

Il Comune di Siena celebra il Giorno del Ricordo

Una giornata di raccoglimento e memoria per rendere omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata: martedì 10 febbraio il Comune di Siena celebra il Giorno del Ricordo con due momenti istituzionali dedicati alla riflessione storica e civile. Il Giorno del Ricordo, istituito con legge dello Stato, rappresenta un’occasione solenne per conservare e rinnovare la memoria della tragedia che colpì le popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Le commemorazioni si apriranno alle ore 9.30 al parco Norma Cossetto con la deposizione di una corona presso la targa commemorativa, alla presenza delle autorità cittadine. Nel corso della cerimonia sono previste letture a cura di Paola Benocci, tratte dal volume “L’Istria di Gina. Le foibe e l’esodo” di Giuseppe Crapanzano, insieme a contributi degli studenti delle scuole superiori dedicati alla figura di Norma Cossetto, simbolo della tragedia delle foibe e insignita della medaglia al valore civile.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17, la sala conferenze dell’Archivio storico comunale ospiterà “Voci dal profondo”, un momento di approfondimento e testimonianza che unirà parola e musica con letture a cura di Filippo Velardi insieme a Matilde Berrettini e Sofia Verdiani, accompagnate dagli interventi musicali di Siena Jazz – Accademia nazionale del jazz.