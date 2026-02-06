[Sicilia] Scienza, storia e ambiente in Sicilia. Tornano i Darwin Day

La Società Siciliana di Scienze Naturali, in collaborazione con il MuMa – Museo del Mare di Milazzo e NESOS, organizza una serie di eventi divulgativi in occasione del Darwin Day 2026. Gli incontri, aperti al pubblico, si svolgeranno a Lipari, Palermo e Milazzo tra il 7 e il 14 febbraio, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e valorizzare il patrimonio naturalistico dell’isola.

Il Darwin Day è una celebrazione internazionale che ricorda l’anniversario della nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) e promuove i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. In Sicilia, l’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sulla ricchezza della biodiversità locale e sul ruolo della comunità nella sua conoscenza e conservazione.

I contenuti proposti sono collegati alla storia e alla ricerca scientifica in Sicilia: si parlerà di archeozoologia alle Eolie, con studi che gettano luce sull’interazione tra uomo e ambiente nelle isole dal passato ad oggi. Un focus sarà dedicato alla Citizen Science, attraverso l’esperienza del “City Nature Challenge”, progetto globale che coinvolge anche i cittadini siciliani nel monitoraggio della biodiversità. Non mancheranno approfondimenti sulla fauna marina, con storie emblematiche come quella del capodoglio “Siso” e del museo che ne custodisce la memoria, il MuMa di Milazzo.

La tre giorni prevede interventi di ricercatori, naturalisti e divulgatori. A Lipari (7 febbraio) si esploreranno anche gli “animali fantastici” del mare e la singolare storia del varano di Komodo. A Palermo (13 febbraio), al Museo Gemmellaro, sarà presentato il libro “Fai come la nettarinia, fai la cosa giusta” e si ripercorrerà la vicenda del cetaceo Siso. A Milazzo (14 febbraio), il programma includerà una visita guidata al Museo del Mare, un approfondimento sulla Foresta Magna Ligraria – antico bosco dei Nebrodi – e un omaggio al concetto di “biofilia” del biologo Edward O. Wilson.

Questi appuntamenti sottolineano come la Sicilia, crocevia di culture e di ecosistemi, sia un laboratorio ideale per lo studio dei processi evolutivi e della conservazione. Le iniziative intendono avvicinare il grande pubblico, le scuole e gli appassionati alla scienza, rendendoli partecipi della scoperta e della tutela del proprio ambiente.

Programma di dettaglio:

· Sabato 7 febbraio, ore 16:00 – Lipari, Hotel Gattopardo

· Venerdì 13 febbraio, ore 16:30 – Palermo, Museo Geologico G.G. Gemmellaro, Corso Tukory 131

· Sabato 14 febbraio, ore 16:00 – Milazzo, MuMa Museo del Mare, Castello di Milazzo

L’ingresso a tutti gli eventi è libero.