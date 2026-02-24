Lo ha stabilito la Giunta Comunale durante la riunione di oggi, martedì 24 febbraio

Approvati i progetti per il bando “Habitus” della Fondazione Mps

La Giunta comunale di questa mattina, martedì 24 febbraio, ha approvato, su proposta dell’assessore alle politiche della casa, Micaela Papi, i progetti di fattibilità che verranno presentati al fine di ottenere i contributi del bando “Habitus” della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, volto alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp). Il documento prevede un importo complessivo per gli interventi di manutenzione da realizzare pari a 131.773,57 euro.

la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha pubblicato, nello scorso mese di dicembre, la terza edizione del bando “Habitus”, che prevede un fondo di 200mila euro complessivi per finanziare interventi edilizi su unità abitative di proprietà comunale afferenti al patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che, proprio per la necessità di questi interventi, siano al momento indisponibili per l’assegnazione. Il bando, che si rivolge alle amministrazioni comunali della provincia senese, prevede per il Comune di Siena un contributo massimo di 100mila euro, con la richiesta di un cofinanziamento minimo del 25 per cento.

“Anche quest’anno – sottolinea l’assessore Papi – il Comune partecipa al bando ‘Habitus’, confermando la volontà di dare una risposta concreta al tema del disagio abitativo nel territorio provinciale. Insieme a Siena Casa spa abbiamo lavorato alla definizione dei progetti da proporre alla Fondazione Mps. Sin dall’avvio del mandato l’amministrazione è impegnata a velocizzare gli interventi di manutenzione su alloggi Erp non assegnabili. Un asse strategico che si affianca alle numerose altre misure a tutela delle fasce fragili della popolazione sul fronte abitativo”.

Sono otto i progetti scelti per la partecipazione al bando, relativi ad altrettante abitazioni di proprietà comunale destinate all’edilizia residenziale pubblica. L’istanza di richiesta di contributo alla Fondazione Mps è di 98.830,18 euro complessivi, con il Comune che si impegna ad assicurare una quota di cofinanziamento pari a 32.943,39 euro. In caso di assegnazione del contributo richiesto, l’amministrazione comunale procederà con successivo atto all’approvazione dei progetti esecutivi, con l’indicazione delle coperture finanziarie e la disciplina dell’accordo con Siena Casa Spa ai fini della gestione complessiva degli interventi da realizzare.