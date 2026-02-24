Diritti umani, l’attivista britannico Eltayeb Bashar ospite al dipartimento Gec.

Palermo, 24 febbraio 2026- Domani (25 febbraio) alle ore 9.00, presso l’Aula Magna della sede dell’Università LUMSA di Palermo (via Filippo Parlatore 65), il Dipartimento GEC ospiterà due iniziative realizzate in collaborazione con Global Rights Alliance, organizzazione internazionale per i diritti umani guidata dai giovani e rivolta alle nuove generazioni.

La comunità accademica LUMSA, e in particolare il Dipartimento GEC, ospiterà Eltayeb Bashar, fondatore e CEO di Global Rights Alliance, ONG impegnata nel rafforzare la consapevolezza sui diritti umani e sulle violazioni che ancora caratterizzano diversi contesti contemporanei.

Cittadino britannico di origine sudanese, Eltayeb Bashar è laureato in Giurisprudenza presso la University of Birmingham e ha conseguito un Master in International Human Rights Law. Nel 2025 è stato nominato Youth Activist of the Year nel Regno Unito e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nell’attivismo e nel giornalismo. È cofondatore di un’iniziativa antirazzismo, ha partecipato al NATO Youth Summit ed è vincitore del premio HART (Humanitarian Aid Relief Trust).

La collaborazione nasce da una proposta degli studenti del percorso internazionale del Corso di Laurea in Giurisprudenza, con il supporto dell’Ufficio Relazioni Internazionali e dei docenti del Dipartimento GEC: Giampaolo Frezza, Direttore del Dipartimento e prof. ordinario di Diritto privato; Marco Cedro, prof. associato di Diritto tributario; Margherita Daverio, ricercatrice a tempo determinato di Filosofia del Diritto; Marco Evola, prof. associato di Diritto dell’Unione Europea; Giuseppe Puma, prof. associato di Diritto internazionale; Vincenzo Mignano e Adriana Brusca, dottori di ricerca del Dottorato in Mediterranean Studies. History, Law & Economics (XXXVI ciclo). Fulcro delle attività sarà la Conferenza LUMSA x Global Rights Alliance, evento multiculturale che si svolgerà in lingua inglese e che riunirà il mondo accademico per riflettere sull’importanza dei diritti umani e sul ruolo centrale delle giovani generazioni nella loro promozione e tutela, attraverso l’attivismo e la sensibilizzazione.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del prof. Giampaolo Frezza e proseguirà con una tavola rotonda che coinvolgerà docenti LUMSA, a partire da domande formulate dagli studenti e con la moderazione finalizzata a favorire il dialogo e la partecipazione attiva.

