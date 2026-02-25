Museo archeologico Salinas, Museo d’arte contemporanea RISO

Chiostro benedettino di Monreale

1 marzo | Prima domenica del mese a ingresso gratuito

Visite guidate e laboratori per bambini

PALERMO. Il più antico museo archeologico della Sicilia, la “casa” dell’arte contemporanea di Palermo e l’antico chiostro benedettino patrimonio UNESCO di Monreale: apriranno tutti gratuitamente nella prima domenica del mese (1 marzo) come indicato dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali; CoopCulture propone attività, visite guidate e laboratori per i più piccoli.

MUSEO SALINAS

Sia alle 10 che alle 11.30, le visite didattiche “Alla scoperta del Museo Salinas”, un percorso guidato tra opere e reperti provenienti da alcuni tra i più importanti siti archeologici della Sicilia. Un viaggio nella storia del Mediterraneo, arricchito dal racconto di uno dei più significativi esempi di dialogo interculturale: il ritorno in Grecia di un frammento del Partenone, conservato nella collezione del Salinas.

Nel pomeriggio, alle 16, i piccoli visitatori (dai 5 anni in su) saranno coinvolti nel laboratorio “La bottega dell’artigiano”: durante il percorso di visita, l’attenzione si concentrerà su alcuni aspetti della vita quotidiana e della cultura degli antichi Greci, attraverso l’osservazione diretta dei reperti custoditi nelle teche del museo, con un focus particolare sull’arte della ceramica. Successivamente, i piccoli e le piccole partecipanti sperimenteranno in prima persona la manipolazione dell’argilla, dando forma ad oggetti e ispirandosi ai modelli dell’antichità.

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA RISO

Nella prima domenica del mese a ingresso gratuito, alle 11 una visita didattica che ripercorre oltre sessant’anni di arte contemporanea attraverso opere di artisti siciliani, italiani e internazionali, parte della collezione del Museo d’arte contemporanea RISO. Il fulcro è sui Percorsi di Memoria, un articolato racconto visivo in cui i temi della vita, della morte e del corpo si intrecciano in un dialogo intenso e stratificato. Una riflessione profonda sull’esperienza umana, tra memoria individuale e collettiva, che trasforma lo spazio espositivo in un luogo di confronto e contemplazione, anche attraverso recenti acquisizioni.

CHIOSTRO dei BENEDETTINI | MONREALE

Nella prima domenica del mese a ingresso gratuito, sia alle 11 che alle 12 un ciclo di visite didattiche al Chiostro dei Benedettini di Monreale. Il percorso di visita attinge alla narrazione e descrizione di quel che rimane dell’antico complesso monastico, annesso alla cattedrale voluta da Guglielmo II. Scene bibliche, bestiari medioevali e il mutare delle stagioni si scoprono su alcuni dei capitelli riccamente scolpiti che adornano le colonne del chiostro. Senza contare il prezioso giardino che ricrea un piccolo eden di piante simboliche, e il “chiostrino” con la fontana.