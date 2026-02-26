Contrasto alla povertà. Accoglienza alle persone senza dimora, empori e mense solidali, accesso ai servizi sociosanitari: l’assessora Mazzoni incontra a Rimini le associazioni e gli enti impegnati contro esclusione, marginalità abitativa e sociale. “Uno scudo per i più fragili, queste realtà dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro di rete tra Comuni, servizi pubblici e Terzo settore per garantire risposte concrete, dignitose e personalizzate”

La visita assieme all’assessore comunale Gianfreda. Nel pomeriggio Mazzoni incontrerà il sindaco di Rimini Sadegholvaad. La prima tappa riminese si inserisce in un più ampio percorso di ascolto sui territori

Bologna – Una serie di incontri per confrontarsi con alcune delle realtà riminesi che si occupano di accoglienza verso le persone in situazioni di grave marginalità. È partita dall’Albergo sociale la visita dell’assessora regionale al Contrasto alla povertà, Elena Mazzoni, oggi a Rimini assieme all’assessore comunale alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda.

“La marginalità estrema è una delle sfide decisive per le Regioni- afferma Mazzoni-, perché riguarda la tenuta sociale delle comunità e la capacità delle istituzioni di garantire diritti fondamentali anche a chi vive ai margini”.

In Emilia-Romagna, dove si concentrano forme diverse di povertà grave ed esclusione, il nuovo Piano regionale per il contrasto alle povertà 2025 2027 ribadisce che non basta intervenire sui singoli casi, ma serve una regia capace di orientare le politiche, integrare le misure e garantire omogeneità di diritti sul territorio. E in territori come Rimini, che l’ultimo Rapporto diocesano sulle povertà indica come seconda più cara d’Italia, il costo della vita impatta su famiglie e persone più fragili.

“Diventa ancora più evidente- prosegue l’assessora-, quanto sia decisivo tenere insieme regia regionale e attuazione comunale: solo politiche coordinate possono evitare che l’aumento delle spese per beni essenziali, casa e servizi, traduca la vulnerabilità economica in nuova marginalità estrema. Quella di oggi è un’occasione per confrontarsi con le esperienze di chi ogni giorno opera sul fronte più difficile del contrasto alla povertà estrema. È fondamentale il lavoro di rete tra Comuni, servizi pubblici e Terzo settore per garantire risposte concrete, dignitose e personalizzate alle persone senza dimora e in forte difficoltà. La Regione continua a sostenere e valorizzare questi modelli integrati, perché il contrasto alle povertà passa dalla presa in carico, dall’accesso ai diritti fondamentali e dalla costruzione di percorsi reali di inclusione e autonomia”.

Le tappe

La visita alla comunità riminese si inserisce in un più ampio percorso di ascolto sui territori promosso dall’assessora Mazzoni che, anche grazie al Tavolo permanente sulla povertà, che verrà presto istituito, culminerà in autunno in un incontro regionale sul tema della povertà.

L’Albergo sociale, prima tappa della visita riminese, è rivolto a persone in situazione di disagio abitativo o che necessitano di pronto intervento sociale. Mette a disposizione 20 stanze a più posti letto, che durante il periodo invernale vengono potenziate. La gestione è di Caritas Rimini e una cooperativa sociale, sulla base di progetti individuati dai servizi del territorio.

Qui l’assessora Mazzoni ha partecipato a un pranzo con l’assessore Gianfreda, gli ospiti, gli operatori dei servizi, le associazioni del Terzo settore, le reti territoriali.

Successivamente, tappa presso il Centro Servizi per il contrasto alla povertà, Casa Don Gallo e il Guardaroba Solidale Madiba. L’ultima visita sarà alla Mensa dell’Opera sant’Antonio per i poveri.

Infine, nel pomeriggio, l’assessora incontrerà presso la Sala comunale il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Olga Cavina