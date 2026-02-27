“Roma Capitale – Pianeta Acqua”: il 3 marzo in Campidoglio evento con Jeremy Rifkin

Il 5 marzo all’Auditorium Parco della Musica i “Blue Awards 2026”

Evento promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina

Roma, 26 febbraio 2026 – Ripensare il futuro delle città a partire dall’acqua. Martedì 3 marzo, alle ore 10, presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, si terrà il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, alla presenza dell’economista, sociologo, padre dell’economia circolare e ambientalista Jeremy Rifkin, autore del libro “Pianeta Acqua”.

Nel pomeriggio, prevista una seduta tematica dell’Assemblea capitolina.

Il 5 marzo, invece, presso l’Auditorium Parco della Musica dalle ore 10 sono in programma i ‘Blue Awards 2026’ organizzati dall’associazione ANTER e dal CETRI-TIRES, che premieranno le migliori idee per proteggere l’acqua e l’idrosfera planetaria suggerite dagli studenti romani sulla base di una versione a fumetti di Planet Aqua realizzata dall’artista Sara Roversi.

“L’iniziativa si propone come un momento di testimonianza, strategia istituzionale e visione, segnando il passaggio da una prospettiva antropocentrica a una consapevolezza idrocentrica, partendo dalle tesi dell’ultimo lavoro di Rifkin. Non è solo un evento celebrativo, ma l’inizio di un percorso per fare di Roma un modello di resilienza idrica, dove la politica, la scienza e le nuove generazioni collaborano per proteggere l’elemento più prezioso della vita”, dichiara la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Ripensare l’acqua come fonte di vita e non come fonte di profitto, rappresenta una rivoluzione mentale e un riorientamento spazio temporale dell’uomo sul pianeta che lo ospita” sottolinea Jeremy Rifkin. “L’avventura umana sta entrando in una fase del tutto nuova – continua – basata sulla consapevolezza che siamo parte di un pianeta acquatico, e non terrestre, e che se vogliamo preservare le possibilità di sopravvivere, dobbiamo affiancare al Green Deal un ‘Blue Deal’ che intervenga in ogni aspetto della nostra vita, nel modo in cui ci rapportiamo alla natura, concepiamo la scienza, governiamo la società e la vita economica, educhiamo i nostri figli. Il nesso fra cibo, acqua e energia richiede una transizione totale per adattare scienza e tecnologia ad un pianeta idrosferico, in cui l’energia rinnovabile superi la sua discontinuità grazie alle tecnologie dell’idrogeno, elemento fondamentale per mantenere l’acqua e la vita sul pianeta, e determinante per la nostra sovranità energetica ma anche politica. Questa fase nuova comincia dalla ridenominazione di quella che Papa Francesco ha definito ‘la nostra casa comune’, come PIANETA ACQUA”.

IL PROGRAMMA DEL 3 MARZO

Alle ore 10, nell’Aula Giulio Cesare, si terrà il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”.

I lavori si apriranno con i saluti della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. Seguiranno gli interventi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi; e un contributo video della sindaca di Genova Silvia Salis. Si proseguirà con Stefano Pisani, sindaco di Pollica e coordinatore Rete italiana Comuni d’Acqua; Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente Rete dei Comuni sostenibili; Antonino Errigo, segretario generale Centro di Alta Formazione Laudato Si’; e il professore Livio De Santoli.

A chiudere il convegno sarà la Lectio Magistralis di Jeremy Rifkin, che presenterà la sua visione del “Pianeta Acqua”, illustrando come il “Blue Deal” possa trasformare l’economia e la società contemporanea.

Alle ore 14.00, seduta tematica dell’Assemblea Capitolina, che vedrà gli interventi degli assessori della Giunta Capitolina Sabrina Alfonsi, Ornella Segnalini, Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia che illustreranno i progetti dell’Amministrazione per rendere Roma una città capace di gestire in modo sostenibile le risorse idriche, rafforzare la tutela ambientale e promuovere innovazione nei diversi settori strategici.

In conclusione, è prevista la votazione di un ordine del giorno.

IL 5 MARZO I “BLUE AWARDS 2026”

Secondo appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 10 presso l’Auditorium Parco della Musica con il concorso “Blue Awards 2026”, organizzato dall’associazione ANTER e dal CETRI-TIRES che trasforma i principi del “Pianeta Acqua” in un linguaggio rivolto alle nuove generazioni.

Gli studenti delle scuole romane, dopo aver conosciuto il libro di Rifkin anche attraverso una versione a fumetti realizzata da Sara Roversi, hanno elaborato progetti e idee originali per la tutela ambientale. Le sei migliori proposte saranno premiate alla presenza delle istituzioni e dello stesso Rifkin, accedendo alla finale nazionale.